Acusan joven de abusar sexualmente de un niño de dos años en Hato Mayor

Hato Mayor, RD. – La desesperación se apoderó de la familia de un niño de dos años de edad, cuando se enteraron que presuntamente su pariente resultó abusado por un vecino en Hato Mayor.

La madre de la menor acusa a un joven de 18 años de presuntamente haber abusado sexualmente a su hijo, en un hecho ocurrido en el Municipio de Mata Palacio.

Habían un joven que fue a mi casa a buscar una yuca para la mamá, y yo le dije que vaya al conuco, que no tenia yuca en casa y él dijo que no, y le dije que se vaya entonce, que yo iba para el colmado y cuando me fui y regresé econtré al niño llorando. Cuando le pregunté al niño que qué le pasó, él me dijo que Nano lo había tocado.

Dijo la madre del niño.