Apresan a pastor evangélico acusado de abuso sexual contra una menor en Villa María

La denuncia de abuso sexual fue presentada por la periodista Addis Burgos en su programa Desclasificado

Santo Domingo, R.D.-Fue apresado por el Departamento de Violencia de Género de la Procuraduría un pastor evangélico acusado de abuso sexual contra una menor de edad que fue dejada bajo su cuidado. El hecho ocurrió en el sector Villa María del Distrito Nacional.

El apresamiento del pastor Luis Santana Vidal se produjo la noche del sábado 27 de agosto. Este fue traslado a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Allí espera ser conducido ante un juez para que le conozcan medidas de coerción.

La magistrada Catalina Bueno, encargada de la Unidad de Atención a Victimas de Violencia, informó que este lunes se estará presentando acusación y solicitando medidas de coerción contra el pastor Santana Vidal.

Las acciones judiciales se producen luego de que la periodista Addis Burgos en su programa Desclasificado presentara la denuncia. En el trabajo periodístico indica que la Cruzada Evangélica de Villa María era la iglesia que tenían los pastores José Luis Santana Vidal y Narda Polonia Báez. Una congregación activa de cerca de 140 miembros.

Cuenta que una de sus feligreses se vio en la necesidad de viajar a Chile, pero el proceso migratorio de su hija se complicó. Dada la confianza con los pastores, la madre entendió que dejarla con ellos sería el lugar más seguro para la adolescente.

Sin embargo, nunca imaginó que detrás del manto de la fe, la niña sería víctima de abuso sexual. El equipo de investigación de Desclasificado con Addis Burgos evidenció cómo los miembros de esa congregación descubrieron los abusos a la menor. Y cómo el expediente permanecía engavetado.

Denuncia del abuso sexual

Una hermana que se congregaba en la iglesia Cruzada Evangélica de Villa María, donde los pastores José Luis Santana Vidal y Narda Polonia Báez servían, fue testigo de los malos tratos que recibía y los cambios físicos que se veían en la niña.

La madre clara de la responsabilidad, les había pedido a los pastores que buscaran una casa más grande. Quería que su hija tuviese su propia habitación. Casa que pagaba desde Chile, adicional a una manutención. Sin embargo, la niña se convirtió en la esclava de la casa.

Según las investigaciones, los pastores comenzaron a quejarse del comportamiento de la menor, pero su versión era distinta a la que los vecinos veían. Esto despertó la alerta de que algo no estaba bien.

Las sospechas fueron confirmadas. La depresión, lloros durante los cultos y aislamiento de la adolescente, encontraron explicación cuando en un video con Biblia en mano confiesa que el pastor, José Luis Santana Vidal la violaba sexualmente.

Amenazas de los pastores

José Luis Santana Vidal, según el testimonio de la menor, la amenazaba y ejercía presión psicológica para que callara. Narra escenas aberrantes, el hombre buscaba momentos previo a irse a la iglesia en los que la misma niña establece era imposible que la pastora no se diera cuenta. En otra ocasión aún más aborrecible dice que se encontraba en medio del culto, dejó el micrófono en manos de otro pastor, entró a una habitación a violarla y regresó a continuar la prédica.

Los rumores de que el pastor José Luis Santana Vidal violaba a la niña que le habían encomendado se expandieron. Una feligresa manifiesta con dolor que al enterarse la pastora Narda Polonia Báez, no hizo nada más que encubrir a su esposo y le pedía a la niña no decir nada a nadie.

En una conversación que mantuvo la madre de la niña con la pastora Narda Polonia Báez, reclama al enterarse del abuso de su esposo con la niña. Se lee la respuesta de la pastora cuando la madre la cuestiona: “José Luis me tiró y me dice que como ya lo suspendieron y que él ya no es pastor y no va a predicar más, él quiere hablar contigo en la noche”.

En otro se puede leer como la pastora minimiza la acción de su esposo: “Si entiendo el mal está hecho, se dañaron muchas cosas, la niña, la iglesia y mi familia, simplemente por querer hacer un favor de amor”.

Expulsaron al pastor acusado de abuso sexual

Aunque el concilio Cruzada Evangélica Misionera expulsó al pastor José Luis Santana considera una burla que haya provocado el shock y frustración en la vida de esta niña y continúe su camino como si nada hubiese pasado.

A propósito de este reportaje, el Departamento de Violencia de Género activó el seguimiento a la denuncia. Y ha iniciado el proceso judicial con el apresamiento del pastor.

Reportaje completo de Desclasificado con Addis Burgos