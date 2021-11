Santo Domingo RD.- La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Leydy Blanco, valoró de positivas más medidas adoptadas por el gobierno dominicano ante la crisis por la que actualmente atraviesa los ilegales haitianos.

Sin embargo, rechazó la decisión de negar servicios de salud a nacionales haitianos ilegales que viven en la República Dominicana.

La directora ejecutiva de Participación Ciudadana hablo en el marco de la presentación de la herramienta Café Claro para el monitoreo del gasto público.

Miguel Vargas aconseja al Gobierno a retomar diálogo con Haití

Miguel Vargas, sugirió al Gobierno restablecer el diálogo diplomático con Haití, país sumergido en una crisis política, económica y social que amenaza con alcanzar niveles más preocupantes.

Con el objetivo de sacar de la agenda de gobierno todo tipo de confrontación bilateral con el vecino país, enfatizó.

Asimismo, señaló que el esfuerzo del país debe ser el de convocar a la comunidad internacional a asumir su rol frente a la vecina nación.

Al afirmar que la comunidad internacional debe responsabilizarse y comprometerse a establecer un proceso de estabilidad política, social y económica en Haití.

Además de pacificar y desarmar los grupos guerrilleros y delincuenciales, promover elecciones libres e informadas.

Sobre todo, pensar en un futuro de estabilidad de Haití, fomentar un proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo económico, sostuvo.

Que deben asumir su rol a través de Naciones Unidas, de la OEA o de la Unión Europea, prosiguió.

Posición de RD frente a crisis de Haití

Igualmente, expresó que República Dominicana no puede, no debe y no tiene la capacidad de dar solución al problema haitiano como país.

“Es fundamental que nosotros no somos culpables, no podemos asumir culpabilidad de la situación de Haití”, dijo.

Por lo que RD debe asumir una posición de convocar a esa comunidad internacional a asumir su rol, resaltó el presidente del PRD.

Indicó que temas como los de los estudiantes y los hospitales son muy sensibles y el país debe tener mucho cuidado.