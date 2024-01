Recesan hasta el lunes juicio contra imputados en caso Antipulpo

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional inició el conocimiento de varios incidentes en el juicio a Alexis Medina Sánchez y compartes en el caso de supuesta corrupción denominado Antipulpo.

La acusación fue leída y luego continúa la presentación de pruebas.

“En el día de hoy, nosotros hemos presentado un incidente tendente a demostrar que ellos no ostentan esa calidad, en virtud de que a ellos no se le ha dado una contratación especial en lo que respecta a nuestro cliente. En el caso del FONPER, no es una entidad que ha dado una potestad o un poder especial a estos abogados para que puedan postular en un tribunal a nombre de esta entidad”, expresó Carlos Fontanilla, abogado.

La audiencia fue recesada hasta el lunes 22 a las nueve de la mañana.

Imputados en juicio caso Antipulpo

Los acusados son: Alexis Medina Sánchez, Wacal Bernabe Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher y Fernando Rosa. También, Rafael Antonio Germosen, Wilfredo Hidalgo, Francisco Pagan y Carmen Magalys Medina Sánchez.

A estos les siguen María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Pachristy y Emmanuel Ramírez Pacheco.

Asimismo, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista y Víctor Matías Encarnación Montero.

Además, Carlos Martín Montes de Oca, Rafael Leónidas de Oleo, Libni Arodi Valenzuela Matos y Paola Mercedes Molina Suazo. Finalmente, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny y Lewyn Ariel Castillo Robles.