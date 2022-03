El nombre de Viviana Canosa suena en los últimos días con indignación en los medios de nuestro país. Tras la visita del presidente Luis Abinader a Argentina, donde selló varios acuerdos de cooperación con el gobierno del país austral, la comunicadora se mofó del primer mandatario y de los dominicanos mandándolos "a la m*****" al aire por el jocoso comentario de Abinader a su par Alberto Fernández sobre el turismo y las "clases de merengue gratis" para los argentinos.

"La sociedad está vulnerada, está harta. Se detuvieron la vida, se detuvieron los corazones. La gente se murió, y ustedes se divierten que nos van a dar clases de merengue gratuitas de merengue si vamos a la República Dominicana. ¿¡Por qué no se van a la m***da!? ¿¡Por qué no se van a la m***da todos!?", dijo la presentadora sobre el hecho.

La reacción de Viviana Canosa generó indignación en los dominicanos a través de las redes sociales. ¿Pero quién es esta "periodista"? Su nombre no está excento de polémica y está ligado al escándalo en su país.

¿Quién es Viviana Canosa?

Viviana Canosa es una periodista y conductora de radio y televisión argentina. Conduce desde el año 2019 un programa de política llamado Nada personal, por Canal 9. Allí ha desempeñado un papel controvertido criticando, entre otros, al gobierno de Alberto Fernández y las medidas que adoptó frente a la emergencia sanitaria por la Covid-19.

En agosto de 2020, Canosa se vio envuelta en un fuerte escándalo tras beber en su programa de una botella que contenía dióxido de cloro (CDS), un químico potencialmente peligroso -incluso prohibido por la OPS-ONU- promocionado como supuesta cura para la COVID-19. Durante la emergencia, Vivana Canosa se mostró como un personaje anti-vacuna y los planes de vacunación del gobierno llamando a la colectividad a no vacunarse.

Asimismo, aseguró en dicha transmisión que en los test de COVID-19 existen "metales y cosas extrañas" que alteran los resultados. Decenas de profesionales de medicina de su país salieron a dar declaraciones, desmintiendo la teoría de la conductora.

Este hecho le valió una imputación judicial por "ejercicio ilegal de la medicina" y denuncias por haber promocionado un remedio falso, horas después de que un niño de 5 años muriera en una provincia argentina por tomar dióxido de cloro.

Los colectivos feministas argentinos también conocen de Viviana Canosa. Apenas este pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la periodista criticó a las mujeres que marcharon ese día en Buenos Aires con las siguientes palabras. "Empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar (trabajar) ... ¿Qué es para ustedes el famoso patriarcado, muñecas? ¿Es un padre ausente, un hermano que les hizo bullying, un pibe (muchacho) que en el secundario no les dio bola (no les correspondió), en la universidad no se las gar... (no tuvieron sexo). ¿Qué es para ustedes?".

Asimismo, es recordada por llamar a una rebelión civil contra el gobierno al aire. "Se tiene que venir el estallido de la rebelión civil en paz. Tenemos que encontrarle la situación a la tiranía que estamos viviendo", afirmó Viviana Canosa, desconociendo que Alberto Fernández fue elegido por el voto popular. "Pido una desobediencia civil sin violencia, en paz, porque todos nosotros conocemos nuestros derechos pero dejamos que el gobierno se los pase por el culo, por eso invito a una rebelión civil en paz".

Sus impases con personajes públicos representantes del gobierno son actos constantes, incluso llegando a acciones controvertidas. Una de las más recordadas fue cuando le lanzó gel antibacterial a la cara al ministro de Seguridad de Argentina, Anibal Fernández, en plena transmisión luego de un debate público.