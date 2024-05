Comunidad evangélica pide no utilizar conflicto Israel–Palestina con fines políticos

La comunidad cristiana representada por más de trescientas (300) iglesias evangélicas dominicanas hizo un llamado este jueves a que el tema de la guerra entre Israel y Palestina no se utilice para pretensiones políticas.

El pastor José Christopher, presidente de Visión Nación, hizo mención de que se han emitido una serie de opiniones distorsionadas por algunos pastores con el objetivo de crear confusión al pueblo.

Declaraciones de la comunidad evangélica sobre guerra Israel–Palestina

“Israel es un tema no oportuno, lo manejaron no muy atinadamente, e inclusive se tocó el tema personal del presidente Luis Abinader. Este es el momento de no usar a Israel y Palestina para pretensiones políticas”, indicó.

La comunidad evangélica aseguró que la intención del presidente Abinader es defender la paz y apoyar a Israel, por lo que “no es oportuno aprovechar el momento político para acusarlo de manera personal”.

Agregó que la República Dominicana siempre ha demostrado apoyo al pueblo de Israel y eso lo demuestra las buenas relaciones diplomáticas y de cooperación por años.