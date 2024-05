Juramentan en PRM candidata a diputada de la Fuerza del Pueblo en María Trinidad Sánchez

Nagua.- La candidata a diputada por la Fuerza del Pueblo (FP) en María Trinidad Sánchez, Josefina Cortorreal (Finita), renunció a dicha organización política. Y pasó a formar filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Cortorreal fue juramentada la tarde de este jueves por el coordinador provincial de campaña de Luis Abinader y aspirante a senador, Alexis Victoria. El dirigente del PRM estuvo acompañado del exsenador Arístides Victoria.

En sus palabras, Josefina Cortorreal declaró que trabajará en favor de las aspiraciones de Luis Abinader, así como la del senador Alexis Victoria, al tiempo que aseguró que el paso que daba era irreversible.

“Voy a trabajar, junto a todo nuestro equipo, en favor de Luis Abinader y de Alexis Victoria. Me siento orgullosa del paso que he dado. He sido una dirigente política que ha trabajado toda su vida en favor de nuestras comunidades”, aseguró la dirigente política.

De su lado, Alexis Victoria, valoró el respaldo recibido por Cortorreal de quien valoró su liderazgo y capacidad de trabajo probado durante su gestión como subdirectora del distrito municipal de Arroyo al Medio.

Yo valoro mucho el respaldo de una mujer luchadora como Josefina, mi querida Finita, me llena de alegría y satisfacción darle la bienvenida al Partido de las oportunidades, donde se puede crecer, una organización que día a día construye un mejor país y cambia la vida de nuestra gente. Alexis Victoria Yeb, Senador María Trinidad Sánchez

Durante el acto de juramentación, Alexis y Arístides Victoria, estuvieron acompañados del exgobernador de María Trinidad Sánchez, Edwin González; Wailly Lewis, supervisor general de la campaña y Mon Duarte, director político del Comité Provincial.