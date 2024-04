Tu voz, tu voto | Jóvenes dicen transfuguismo representa un reto para la democracia

Santo Domingo, R.D.-Jóvenes dominicanos consideran que el transfuguismo y el clientelismo son el mayor reto que tiene la democracia en estos momentos.

Jóvenes de distintas instituciones, políticas y de la sociedad civil participaron del primer encuentro de Tu voz, Tu voto, una plataforma iniciada por CDN para visibilizar todos los ámbitos que utilizan los adultos jóvenes, las mujeres y la diáspora para participar en política.

En este primer encuentro participaron Huardeson Solís Díaz, abogado asociado investigador de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Ely Encarnación, directora de eventos del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Además, de Participación Ciudadana, Danilsa Peña Medina y Rossi Olivo.

Todos coinciden en que el transfuguismo y el clientelismo son fenómenos que están alejando a la juventud de participar en política, con lo que entienden se le hace un flaco servicio a la democracia.

Para Huardeson Solís Díaz hace falta que desde una legislación se implementen mecanismo que regulen esos fenómenos.

Que hay un debate que sigue cuestionando hasta dónde llega esa libertad que tienen los políticos y que limites te pone la Constitución. Y me refiero al transfuguismo. Tu como político, como individuo tú tienes la libertad de asociarte a partidos políticos, a cierta línea ideológica, una vez tu sube con el pueblo reflejándote o asociándote a esa rama y ya luego tu vienes y cambias drásticamente sin mostrar esa simpatía que te dio el joven, entonces en que panorama tú los deja a ellos. Henderson Solís, FINJUS

De su lado, para la joven política Ely Encarnación, del PRM, entiende que hay un cambio en la mentalidad de los políticos, que los lleva a no seguir ideología, sino organizaciones donde se siente a gusto.

“Tenemos que verlo desde una parte, cada quien debe estar donde se sienta cómodo. Y los partidos han perdido su ideología y su esencia, ya las personas no siguen partidos, siguen de algún modo donde se sienten cómodos y se sienten representados”, argumenta Encarnación.

Tu voz, tu voto, una iniciativa de CDN dirigida al voto joven

Participación ciudadana aboga por endurecer las leyes

Para las jóvenes Danilsa Peña y Rossi Olivo existe la necesidad de penalizar el transfuguismo. Ponen como ejemplo las leyes que implementa Chile. En ese país se obliga a los legisladores electos a permanecer dos años en su organización después de ocupar el cargo que gana. Al tiempo de quejarse de que en República Dominicana no pasa nada al respecto.

“Se penaliza el transfuguismo parlamentario, por ejemplo, tú no puedes pertenecer a otra coalición de partidos políticos durante dos años. En Nicaragua esa posición le pertenece al partido político. No obstante, en República Dominicana lo que vemos es que no tenemos una sanción. Yo puedo ganar en el PRM y al otro día irme al partido de la Liberación Dominicana”, indica Danilsa Peña.

Para Rossi Olivo la participación de los jóvenes ha bajado, “participan mucho menos, hay una desafección política. Se ve la política como un bienestar personal”.

Otra alternativa para el fortalecimiento de la democracia que sugieren las jóvenes de Participación Ciudadana es que el voto sea obligatorio por ley. Que se vea el voto como un deber y un derecho, porque eso disminuye el clientelismo.