Organismo de la JCE está preparado para instruir sanciones administrativas a infractores

Santo Domingo. – El encargado de la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones de la Junta Central Electoral (JCE) aseguró que la estructura dispone de todos los reglamentos y del conocimiento para instruir los procesos de sanciones administrativas en caso de que se presente alguna infracción electoral en la actual campaña política.

Manuel Ramón Peña Conce también aclaró que en la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo se establece correctamente quién instruye el caso y quién lo sanciona administrativamente.

Asimismo, explicó que la JCE puede iniciar de oficio el Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral, ya sea ante el simple conocimiento de que se haya cometido una transgresión electoral administrativa o porque presente alguna denuncia.

El funcionario aclaró que, para las denuncias sobre infracciones electorales, la JCE no tiene mayores formalidades. No importa la vía en que llegue o se presente el caso ante las autoridades.

Igualmente, afirmó que el Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral tiene un pliego de cargos, como una especie de acusación, donde se identifica el presunto infractor y se presenta la calificación jurídica del caso. Luego de este proceso se aportan las pruebas y se otorga un plazo al acusado para los elementos de pruebas y los alegatos de defensa.

“Eso consiste en que lo que uno hace debe estar prohibido, debe ser sancionado de manera expresa, y eso a veces la gente no lo entiende. Nosotros tenemos en la legislación electoral disposiciones para que tal cosa se realice de tal forma, pero no hacerlo no implica una sanción. No está bien, pero cuando me piden que sancione, no tengo herramientas”.

Manuel Ramón Peña Conce, encargado de la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones de la JCE