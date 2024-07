Polémicas declaraciones de diputado Eugenio Cedeño generan rechazo en el PRM

SANTO DOMINGO.- El diputado Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), reafirmó este martes sus controversiales declaraciones sobre su parecer de que no es un delito embarazar a su pareja sentimental sin su consentimiento.

Cedeño argumentó que sus afirmaciones están respaldadas por la ley 24-97, la cual, según él, especifica que las relaciones sexuales dentro de las parejas no constituyen violación.

“No soy yo quien dice que no es violación, es la ley 24-97 que dice que no es violación. Desde el año 1997, la ley especificó que las relaciones sexuales dentro de las parejas no son violación. La violación es otra cosa”, precisó al ser abordado por periodistas.

Se recuerda que durante una entrevista en el programa “A Primera Hora”, Cedeño indicó que si él decide retirar el preservativo durante el acto sexual y embarazar a su esposa, puede hacerlo aunque esta no quiera.

“Si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana de embarazarla a ella… aunque ella no quiera, es mi mujer. Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla, eso no tiene que ir al Código Penal, ni al Código Civil. No, porque ¿para qué se casó conmigo?, y ¿para qué se encuera conmigo?, ¿para qué duerme conmigo en mi cama?”.

PRM reacciona a declaraciones de diputado Eugenio Cedeño

Las declaraciones del legislador no recibieron el respaldo del PRM. La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se desligó este martes de los pronunciamientos del diputado. “Muchas veces habrá expresiones de congresistas nuestros que no nos representan o que no representan a la mayoría”. Dijo José Ignacio Paliza, presidente de la agrupación política.

Mientras que Carolina Mejía, secretaria general del PRM, indicó, «Es importante recalcar que eso (declaraciones de Cedeño) no nos representa, jamás. Cuando nosotros tenemos una posición oficial la hacemos saber de esa manera. Por lo que, nosotros queremos separarnos de expresiones individuales y que jamás en la vida pudieran compartir el partido».