Para esto Jean Alain quería la variación de medida de coerción  

Santo Domingo. – El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó este martes mantener las medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario, grilletes electrónicos, impedimento de salida e imposición de garantía económica al imputado Jean Alain Rodríguez Sánchez, acogiendo el pedimento del Ministerio Público.

Pero las justificaciones que dio el exprocurador llamaron la atención de quienes dan seguimiento al caso, pues resulta que en la audiencia de revisión de medida cautelar llevada a cabo este martes este alegó que necesita trabajar y participar en la educación de sus hijos.

Rodríguez expresó ante el juez Amauri Martínez, “yo necesito, participar en la educación de mis hijos, yo necesito trabajar”.

De acuerdo a sus abogados defensores, presentaron certificados médicos y dijeron que el exfuncionario padece artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a muchas articulaciones, incluidas las de las manos y los pies.

“Donde está la inflamación está el grillete… no me diagnostiqué, lo dicen cuatro certificados médicos que hemos presentado aquí y no han sido refutados”, expresó Rodríguez en su tiempo de ponencia ante el juez Amauris Martínez.