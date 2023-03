El programa de investigación Reporte Especial con Julissa Céspedes comprobó que hay almacenes repletos de libros que nunca entregados. Y que no representaban ningún uso en el sistema educación por comprarse desactualizados.

Santo Domingo, R.D.- La investigación comenzó con las declaraciones del ministro de Educación, Ángel Hernández, que denunció que tenía en almacén mil millones de pesos en libros comprados en la gestión de Andrés Navarro, que nunca llegaron a las escuelas, pero las editoras si lo cobraron.

La periodista Julissa Céspedes en su programa Reporte Especial confirmó que en los almacenes hay libros comprados en la gestión de Navarro y de gestiones anteriores.

Entre los libros se encuentran diccionarios enciclopédicos adquiridos en demasía en el 2015, y que todavía el gobierno está entregando.

“Había mucho, el que había mucho. Entonces la salida como son por biblioteca, la salida 30 diccionarios, 40 diccionarios por biblioteca. Pero la demanda, la gran cantidad que había, se hace ver que nunca se acaban, si es que siempre hay. Por más que nos quejemos, saquemos todo eso. Hemos sacado miles de diccionarios y tenemos todavía estamos sacando más diccionarios. Si son compras masivas, son compra futurista que se hacían entonces. Por eso es que el almacén siempre estaba congestionado”, reveló Ángel Hernández.

En tres de los 14 almacenes que tiene el Ministerio de Educación, dos de estos ubicados en Haina y uno en Manoguayabo. Allí hay montañas de cajas más de 5 millones de libros, textos integrados, registros de grados, boletines y otros materiales, Todos se compraron en grandes volúmenes en periodo que van desde el 2012 al 2019.



Compras no se justificaban

El director de medios educativos del Ministerio de Educación, Carlos Vidal, explico al programa que tres ordenanzas del Consejo de Educación contribuyeron a aplicar actualizaciones que afectaron las estructuras de los grados y la identificación de los textos en el nivel primario. La mayoría de los textos y libros que se encuentran en desuso y desactualizados en los almacenes pertenece a este grado.

“Mira, estos son libros. Si ustedes ven el estatus, le dice, no cumplen con la modalidad académica actual. Si esto es producto de la de la nueva reforma curricular, la nueva actualización, adecuación curricular. Y esa notificación está porque esos libros ya yo no puedo enviarlos a la escuela porque no se pueden ir a la escuela, Además, porque ya no cumple con la movilidad académica y eso es un informe del nivel. Con ellos los muchachos ya no, no son acto y es producto de la desautorización de hoy a nivel de recursos”, explicó el funcionario momento en que mostraba los almacenes.

Ordenanzas mandaban actualizar los libros

A pesar de que las actualizaciones curriculares se empezaron a hacer de manera escalonada. Y se sabía por demás que era algo impostergable la actualización de algunos libros de textos. Los ministros que dirigían Educación junto a su comité de compras adquirían grande cantidad de libros de textos y recursos educativos con la ordenanza 06-2003. La misma regula la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje, y que serian sustituidos conforme se iba actualizando los currículos. Y es en el año 2017 que se emite la Ordenanza 26-2017, la cual tiene el mismo mandato de evaluación de los recursos; pero estableciendo que estos debían estar ajustados a los cambios curriculares.

A partir de esas normativas lo que debía imperar es que no se hicieran compras a futuros de libros. Esto, porque esas normas actualizaban los textos a usar en cada año escolar. Por lo que los libros comprados ya serian inútiles atendido a lo ordenado por el Consejo de Educación. “Por ejemplo, todo esto que está aquí son libros que ya no cumplen con esa ecuación. Y esa actualización curricular, por tanto, no tiene el impacto que tiene que llevar a las escuelas”, explica Vidal.

Dos millones de libros desactualizado en almacenes de educación

“Tenemos aproximadamente 2 millones de libros que están en esa condición. Eso junto a 856,000 de los textos integrados que están en Managua, en Piedra Blanca. Y lo que se ha generado producto de la actualización curricular que ya no los aprueba para salir”, detalla Vidal en conversación con Julissa Céspedes.

Fueron esta las situaciones que originaron que algunos almacenes, y los distritos educativos, se llenaran de libros que no podían utilizarse. De acuerdo a una fuente entre el 2013, 2015, 2016 y 2019 donde se instruía a no utilizar los libros de textos que estaban en las aulas, pues se llevarían libros actualizados tomando en cuenta las normativas que estaban vigentes para esa época.

A modo de explicación, los millones de libros que se encuentran en desusos en los almacenes no son los únicos. Cabe destacar que varios distritos educativos a nivel nacional han informado tener esos recursos una cantidad que supera los 806 mil 571 libros.

Un ejemplo de ello es La Agustina, distrito 15-04, reportaron tener 205 mil 200 libros desactualizados. Más de 36 mil en el Cercado; y una larga lista de etcétera.

Razona Vidal en que “vamos a ver otro documento por actas escolares, por ejemplo, que ya producto del cambio curricular ya no, ya no aplica para el estudiantado, porque sí tenemos un currículo que evalúa indicadores, que evalúa competencias. Yo no puedo tener un acta que evalúa calificación o que califica con número. Entonces ya esto se contradice totalmente con lo que la escuela espera. Y estamos hablando que hay 1.976.000 que están, que tenemos que no podamos utilizarlo, que tenemos que buscar una salida porque ya esto es calificación y lo otro son indicadores cualitativos si son una diferencia marcada para poder los maestros utilizarlos”.

Debido a estas reformas, los libros de textos y otros recursos, tales como: registros de grados, informes de desarrollo, de aprendizajes, actas de calificación, boletines de notas, están desactualizados. No están en coherencia con el currículo académico.

En los almacenes hay libros que se tienen desde los años 2005, 2007, 2011 y 2012. Esto, debido a que se adquiría una gran cantidad de los mismos para utilizarlo en años posteriores; es decir compras futurista. Que a lo largo de los años no se entregaron ni a los estudiantes, ni a los maestros, sino enviados a un almacén.

Libros desactualizado comprados por Navarro

En los almacenes del Ministerio de Educación hay al menos 1 millón 632 mil 792 libros en desuso. Esto quiere decir que no se le puede sacar ningún provecho. De esa cantidad, una muy importante se adquirió durante la gestión de Andrés Navarro.

Durante la gestión de Navarro, el Ministerio de Educación adquirió libro en el año 2017 y 2018, cabe destacar que todo estos fueron posteriores a la ordenanza 03-2013 que modificó la estructura académica del Sistema Educativo Dominican. Es decir, que se sumaron dos nuevos cursos al nivel inicial; se redujo la primaria de primero a sexto; y se incrementó.

Respuesta de Navarro

El ex ministro de Educación concedió una entrevista a la periodista Julissa Céspedes. En la misma, niega la compra masiva de libros ya desactualizados.

A continuación parte de la entrevista:

Julissa Céspedes: ¿En qué período o a partir de qué año se empezaron a tomar en cuenta las ordenanzas del 2013 para comprar libros?

Andrés Navarro: Para la aprobación de un nuevo currículum, que fue ya cuando yo llego. El currículum está aprobado, pero comienza entonces un proceso que dura varios años de capacitación de los profesores, de los maestros del nivel. Estaba ya aprobado el currículum para el primer ciclo, o sea, el grado primero de Primaria y el grado segundo y tercero de primaria, ese primer ciclo. En ese año ya estaba aprobado en el 2017. Y por eso es que en el procedimiento de entrega de materiales didácticos se emite una orden para producir lo que las guías didácticas del nuevo currículo. No estamos todavía hablando en libro de libros. Esas guías didácticas son los documentos que se van a utilizar para entrenar en el 2017 a los maestros del sistema de primaria, de primero, de primaria, de segundo, de primaria, a los técnicos distritales, a los técnicos regionales y a los técnicos nacionales.

O sea, para el 2017 era improcedente, imposible hacer requerimiento de libros para el nuevo currículum, porque incluso apenas estaba ya debidamente aprobado para ese primer ciclo de primaria.

Julissa Céspedes: ¿Cómo se relacionan las cantidades que se compran con la matrícula estudiantil. Si se compra la misma cantidad de estudiantes, si se compra menos, si se compra más?

Andrés Navarro: Tú no vas a comprar la misma cantidad de libros conforme al número de estudiantes, porque esos libros, una parte de ellos, se recuperan por el sistema para entregarlo a los estudiantes que llegan al próximo año a ese nivel. Hay un nivel de descarte porque son materiales vulnerables, hay otros que no se regresan porque son formatos para los estudiantes hacer prácticas, eso no retorna. ¿Entonces, qué hacen los centros educativos? Hacen acopio de todo lo que han podido recuperar y eso se registra por centro educativo y lo consolida el distrito educativo. Ahí es que el distrito educativo hace el balance. El próximo año nos han quedado tantos volúmenes de libro y solamente vamos a requerir equis cantidad. O sea que es posible, haciendo una buena aritmética, que no sobren libros. Que no sobren libros siempre. Claro.

Estamos hablando de millones de libros. Tú tienes siempre vas a tener el factor humano que te genera algún tipo de error en la práctica. Pero en qué tanto por 100 puede ser. ¿El error es eso? Debe ser un porcentaje reducido. Realmente no tengo el cálculo ahora de decirte un porcentaje de descarte.

En el 2017, el comité de compra estaba presidido por Freddy Radhames Rodríguez, y como miembro estaba: Nelson Ortega, director Financiero; Juan Bello Rodríguez, Consultor Jurídico; Víctor Sánchez Jáquez, viceministro de Planificación; Yoanny Muñoz, directora de Libre Acceso y Malvina Sepúlveda, secretaria del Comité.

En junio del 2017, se aprobó la recontratación de libros de textos para el año escolar 2017-2018 remitida por Nilda Taveras Ceballos, la institución firmó 9 contratos que ascendieron a la suma de 1,306 millones 641 mil para adquirir un poco más de 7 millones de libros.

Julissa Céspedes Se mantenía en la época que usted asumió el Ministerio de Educación. La política de la Secretaría en aquel momento de que los niños reciclan libros, o sea, los de 4. º, no tenían un libro nuevo, sino que pasaban a 5. º Y recibían el libro nuevo de 5.º. Pero los de tercero recibían el mismo libro de 4.º

Andrés Navarro: Un porcentaje por el nivel del descarte es que esto no es, no puede ser mecánico. O sea, y es por sentido común. Es obvio que, si tú tienes un documento con material vulnerable, que es el papel durante un año utilizándolo infantes, así, si fueran adultos, va a haber un margen de deterioro en algunos. Depende del cuidado que cada quien le haya, puesto que te lleve a la conclusión como dirección de un centro educativo, que ese ya, ese documento, ese texto no es justo que se le entregue a otro niño. Eso va generando a ti un margen, un diferencial, que es lo que se reporta como una nueva necesidad para el siguiente año.

Las empresas que resultaron adjudicadas en el 2017 fueron las siguientes: Editora Alfa y Omega, representada por Aura González Tabar le pagaron más de un millón de libros que iban desde las áreas de artísticas hasta cuadernos de matemáticas por más de 244 millones de pesos (0369); a la empresa Casa Duarte, representada por Pablo Alejandro Cuello Camilo se le pagó un poco más de 258 millones de pesos por más de un 1 millón de libros de Lengua y Literatura de grados que van desde el 1er a 8vo grado. (0414)

Asimismo, a la Editora Edilsa, se les compraron 608 mil 248 de Historia, Ciencias Sociales y Naturales por más de 124 millones de pesos. (0415) y a Impresos Turísticos les fueron pagados 158 millones por unos 790 mil libros de Ciencias Sociales, Educación Moral, Biología, Matemática, entre otros. Ambas empresas propiedad del actual senador Antonio Taveras Guzmán. Se destacada que al momento de esa compra no era senador.

A Editora Centenario, representada por Homero Paulino Henríquez, el Ministerio de Educación le pagó un poco más de 122 millones de pesos por concepto de adquisición de libros de Colorín Colorado y Matemática, entre otros. (0417) De su lado, a Ediciones SM, representada por Guillermo Cote Meléndez, le pagaron más de 144 millones de pesos para la adquisición de 774 mil 479 libros de Formación Integral Religiosa desde 5.º de primaria a 4.º de secundaria. (0420)

A Ediciones Salomé, representada por Roberto Pérez Suriel, recibió un pago de un poco más de 46 millones de pesos como pago por 195 mil 384 libros de Formación Integral Humana para básica desde el 1er grado al 4to. (0419) Esta empresa figura en el informe de Contrataciones Públicas, quien detecto irregularidades en la adjudicación del MINERD para la compra de los textos que serían utilizados en el nivel de secundaria durante el año escolar 2022-2023 por 2,539 millones para adquirir libros digitales. El órgano rector en su conclusión establece que, encontró indicios de colusión entre los oferentes que resultaron adjudicadas y la empresa Editorial Cosme Peña.

Gran parte de los recursos que se encuentran almacenados en el depósito de Haina se adquirieron durante licitaciones realizadas desde el 2017 al 2019. De acuerdo a fuentes del Ministerio de Educación, en momento en que mediante circulares se ordenaba retirar libros, paralelamente se realizaba una licitación para comprar esos mismos.

Julissa Céspedes El actual ministro de Educación asegura que usted adquirió libros en una especie de recompra cuando estaba ya terminando la vigencia de una ordenanza, por lo que al final del 2018 ya esos libros no iban a servir y que se hizo una recompra de grandes cantidades de libros a sabiendas de que no se iban a hacer.

Andrés Navarro: él comete un grave error. Un error que entiendo que puede deberse a una confusión que él tenga o a una desinformación que el ministro tenga. Y él, que es un especialista en temas educativos, debiera revisar bien esas afirmaciones. Porque primero, para que un ministro ordene o apruebe nuevos procedimientos de adquisición de libros, eso tiene que venir necesariamente como solicitud de las áreas técnicas. O sea, el ministro. Ningún ministro de Educación, por más especialista que sea en Educación, podría generar una iniciativa de solicitud de nuevos textos escolares y en los documentos que te pude suministrar se ve ahí claramente la trazabilidad del procedimiento del origen. ¿Quién? Que las áreas que solicitan los volúmenes de texto, el detalle, el detalle de distrito educativo por distrito educativo.

Julissa Céspedes: Todos los libros que se compraron en la gestión de Andrés Navarro se entregaron?

Andrés Navarro: Entregados. Exactamente así es todo. ¿Y entonces qué? ¿Para yo poder entregar en tiempo récord? Por ejemplo, en el caso del año de los textos de libros que se compraron, que fue el mayor volumen en mi gestión, que fue en el 2017, en esa adquisición de libro para nosotros poderlo entregar en tiempo récord, que pudieran estar la totalidad en los centros educativos al inicio del año escolar del 2017 2018 fue necesario que yo buscara el apoyo de otras instituciones para la logística de transportación.

lissa Céspedes: El ministro de Educación dice que su gestión entregó, compró libros que estaban desactualizados, que ya no se podían utilizar en el año corriente y siguiente y que, por lo tanto, esos libros no se entregan.

Andrés Navarro: Eso me sorprende. Yo realmente no, no sé de dónde pudo salir esa información que se le dio al ministro, porque eso es imposible, porque es imposible, porque tenemos nosotros estamos consciente, yo y todo el personal que trabajó conmigo de que los libros se entregaron. Pero además esos libros era obligatoriamente lo que había que entregar, porque a ese momento el currículum, aunque estaba aprobado, no estaba en vigencia todavía porque se estaba entrenando a los profesores, específicamente de los primeros grados de primaria.

Entonces, para mí es sorprendente una información de esa naturaleza, pero igual habría que ver en los almacenes a qué libros se refiere el ministro, cosa que, bueno, no tengo acceso a los almacenes, pero definitivamente sí hay libros en los almacenes. No puede ser el volumen del libro que nosotros adquirimos en esas fechas, tanto en el 2017 como el 2018, porque se entregaron.

En el recorrido realizado por la periodista Julissa Céspedes en los almacenes de Haina, y conversando con Carlos Vidal, el director de Medios Educativos, este aseguró que en las gestiones anteriores al 2020 se compraba y se imprimía de todo en grandes cantidades, por lo que los recursos sobrepasaban las necesidades en ese momento. Con el paso de los años se fueron acumulando materiales de todos los ministros, incluyendo a Andrés Navarro.

