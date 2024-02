Mescyt abre convocatoria de becas internacionales hasta el 21 de febrero

Santo Domingo, RD.- El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, informó este miércoles que ya está abierta la convocatoria para el programa de Becas Internacionales 2024 que ofrece dicha institución de manera anual.

El ministro expresó a través de una rueda de prensa que dicha convocatoria iniciará a partir de este 31 de enero y concluirá el 21 de febrero. En cambio que, el emplazamiento de las nacionales está pronosticado para el 22 de febrero hasta el 6 de marzo.

El programa de programa de Becas Internacionales contará con la integración de 59 universidades, ubicadas en 15 países. Asimismo, alrededor de 549 programas disponibles.

Dentro de los países disponibles para cursar programas de maestrías, especialidades y doctorados se encuentran Estados Unidos, España, Alemania, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Francia, Honduras, India, Italia, México, Reino Unido, Suecia, Suiza y Puerto Rico.

Universidades participantes

Para este año 2024, estarán disponibles para aplicar a becas las siguientes Instituciones de Educación Superior (IES), Berlin School of Business and Innovation, Torrens University of Australia, Instituto Mondelli de Odontología, Universidad del Externado, el Centro Agronómico Tropical de investigación y enseñanza, de Estudios Financieros /UDIMA, CESTE Escuela de Negocios, Barcelona School of Tourism Hospitality and Gastronomy.

También se incluyen por primera vez en la Convocatoria, al Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, y IISC Instituto de Ciencias de la India, Indien Institute of Manangement Bangalore (IIMB), Indian Institute of Technologie Delhi, ubicadas en La India, entre otras.

Cómo aplicar para optar por una beca del Mescyt en 2024

Para aplicar, los interesados deberán ser dominicanos, completar todos los espacios requeridos en el formulario online, disponible a través del portal Beca Tu Futuro https://becas.gob.do/.

Además, deberán poseer un índice académico mínimo de 80, en la escala de 0-100 y de 3, en la escala del 1 al 4, tener documentos académicos legalizados por el MESCYT, copia de cédula de identidad, curriculum vitae, carta declaratoria de propósitos, entre otros requisitos.

Mescyt manifiesta su soporte con el programa de becas

Asimismo, a través de la red social de Instagram, el Mescyt aprovechó que en este día se conmemora el Día de la Juventud y extendió su soporte a dicha comunidad con el programa de Becas Internacionales 2024.

En ese sentido, la institución expresó que, «¡Abrimos las puertas a un mundo de oportunidades en el Día de la Juventud!». También aseveró, «Si eres un apasionado por el aprendizaje y la exploración, esta es tu oportunidad».