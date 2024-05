Comunidades del Cibao continúan demandando obras

Los residentes en la comunidad de San Francisco Abajo en Moca, en conjunto con miembros del Movimiento Popular Los Peregrinos de Moca, solicitaron a las autoridades acudir al llamado que hacen para la construcción de tres puentes, que hace varios años se desplomaron, como son el de Santa Ana, El Fundo y Villa Dura, debido a que los campesinos no pueden llevar a los mercados los productos que cosechan.

En tanto que, miembros de la Junta de vecinos María Auxiliadora, del mismo sector en Bonao, dicen estar cansados de promesas incumplidas por parte de las autoridades por lo que están dispuestos a no asistir a las votaciones de mayo si no reciben una respuesta satisfactoria, con relación al arreglo de calles construcción de aceras y contenes entre otras obras.

“Si no nos van a resolver no vengan a buscar votos que no somos muchachos ni relajos. Nos cansamos de lo mismo” indicó comunitario.

“Nosotros queremos que venga en auxilio, se lo estamos pidiendo por favor, porque nosotros no queremos hacer ningún tipo de desastre como hay que hacérselo porque aquí no viene nadie” agregó otro comunitario de la localidad.

Destacan los residentes en el sector María Auxiliadora que más de 3,500 personas se ven afectadas por la falta de aceras, contenes y asfalto.

También denuncian que en tiempos de lluvias los niños no asisten a la escuela y que en sequía lo invade la polvareda por el mal estado de las calles.