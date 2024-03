Independencia, RD. – El mercado binacional en Jimaní, provincia Independencia se desarrolla con normalidad este jueves, aunque con poco flujo de compradores. Esto, pese a los disturbios y la fuga de más de tres mil delincuentes de carteles haitianos.

«Está malo, malo, todo está malo, no hay gente, no ha pasado nadie. No hay paso y si no hay paso la cosa está malo», dijo un comerciante haitiano.

Luego de que en esta semana se recrudeciera la violencia en Haití y varias bandas haitianas penetraran a dos penales y liberaran a más de 3,000 delincuentes, las autoridades dominicanas han restringido el paso de haitianos hacia este lado de la nación.

Las bandas y manifestantes de Haití piden actualmente la renuncia del presidente de esa empobrecida nación caribeña. Esto luego de que el tiempo de Ariel Henry se cumpliera el pasado 7 de febrero.

Jimmy Cherizier, alias “Barbecue”, uno de los líderes de las más peligrosas bandas de Haití, dijo durante una entrevista con la prensa que, “Si Ariel Henry no dimite, si la comunidad internacional sigue apoyándolo, nos dirigimos hacia una guerra civil que llevará a un genocidio”.