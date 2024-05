27 alumnos de la escuela Madre Teresa de Calcuta se intoxican con almuerzo escolar

Padres de alumnos de la escuela Madre Teresa de Calcuta, en Cabayona, Santo Domingo Oeste, denunciaron que alrededor de 27 estudiantes se intoxicaron al ingerir el almuerzo escolar del martes.

El almuerzo del pasado martes en la Escuela Madre Teresa de Calcuta fue una pasta con carne, en aparente estado de descomposición.

“En el mes antepasado, me dicen: abuela, yo no como la comida porque tiene gusanos. Ayer se intoxicaron porque mandaron unos coditos con pedacitos de carne, pero no se dieron cuenta de que los de arriba estaban buenos y los de abajo estaban babosos, hedían como a cloro. Entonces, ¿a quién se le ocurre darles una comida así a unos niños que duran ocho horas sentados ahí? ¿Eso es alimento?”, expresó María Torres, madre de un alumno.

Los niños fueron ingresados en diferentes centros de salud de Santo Domingo Oeste, algunos ya están en sus hogares.

“Eso les ocasionó dolor de estómago, náuseas, mareos, dolor de cabeza y vómitos e inclusive, hubo unos nueve niños ingresados en el Hospital Dr. Vinicio Calventi en la Emergencia de Pediatría”, dijo Olis Pérez, padre de alumno.

No es la primera vez que suceden casos de intoxicación en la escuela, este padre asegura que su hijo en otra ocasión también sufrió situaciones estomacales por ingerir una leche del desayuno escolar.

“Por lo menos, al niño mío esta es la segunda vez que le pasa. Se ha intoxicado. Una vez y fue con una leche y ahora fue con el almuerzo”, indicó Rafael de la Cruz, padre de alumno.

Piden a las autoridades correspondientes prestar más atención a los alimentos que ofrecen a los estudiantes en los centros educativos para evitar situaciones como estas.

Por Yanela Pimentel