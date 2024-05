¿Cuánto cobró Roque Espaillat «El Cobrador»?

Santo Domingo, República Dominicana. – Una de las candidaturas que más controversia despertó fue la del candidato a presidencia Roque Espaillat «El Cobrador» quien, entre otras cosas, admitió públicamente que era un evasor fiscal. Además, durante el ejercicio de su voto, aseguró que «a la clase política corrupta y los partidos traidores llegaron a su final».

La decisión de no pagar impuestos está fundamentada en su profunda desconfianza hacia las autoridades, la corrupción administrativa y la deficiente distribución del gasto público. Según él mismo ha expresado, estos son los motivos que lo llevan a adoptar esta postura.

«Se plantea la necesidad de una reforma fiscal, pero yo soy el primero en no contribuir con un solo peso en impuestos. Lo he dicho claramente hace seis o siete meses, Roque Espaillat, como persona física, no paga un peso y sigo sin hacerlo», afirmó.

Con 42.84% de los votos contabilizados, podríamos estar frente a una tendencia casi irreversible, por lo que cae preguntar, ¿Cuánto cobró «El Cobrador»?

Con apenas un 1.40% para un total de 23,087 votos, ese universo de votantes manifestaron estar de acuerdo con la propuesta de antipolítica, que el político ostentaba. ¿Qué querían sus electores?

El fin de la corrupción, la promesa de Roque Espaillat

Una de las principales preocupaciones de Roque Espaillat ha sido la lucha contra la corrupción. Ha declarado en múltiples ocasiones que su entrada en la política se debe a su firme determinación de combatir a los «ladrones» y erradicar la corrupción en el país.

Con un enfoque tan enfático en la integridad, resulta inevitable indagar sobre su perspectiva respecto al sistema de justicia dominicano. Roque Espaillat tiene opiniones claras sobre las necesidades de este sistema y ha expresado su evaluación de la gestión de Miriam Germán al frente del principal órgano persecutor del crimen en el Estado. Según él, se requieren reformas significativas para fortalecer la justicia y asegurar que los responsables de actos corruptos enfrenten las consecuencias de sus acciones.

Puede que la población, sin importar la proporción de votantes, en estas elecciones hayan manifestado un profundo deseo de ponerle fin a la corrupción. Uno de los muchos puntos que constantemente ciudadanos, manifestaron como una preocupación en diferentes encuestas realizadas.