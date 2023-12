Mariasela Álvarez sale en defensa de sus hijos

La comunicadora Mariasela Álvarez, en un comunicado, por segunda vez, salió en defensa de sus hijos a raíz de cuestionamientos en las redes sociales por un supuesto contrato millonario con el Estado en beneficio de uno de sus hijos y nombramiento en una institución pública de su hija.

En el escrito, Álvarez expresó que los comentarios que han surgido “son parte del precio que paga por una trayectoria profesional”.

Manifestó que “frente a la reciente campaña difamatoria” contra dos de sus cuatro hijos, se ve en la necesidad, como madre y ciudadana, de dar la cara por segunda vez.

En ese sentido, defendió la preparación profesional de sus hijos.

Explicó que su hijo mayor cuenta con 39 años y 17 de ejercicio profesional. Indicó que es representante de una prestigiosa firma tecnológica de los Estados Unidos. Además, sostuvo que desde el punto de vista técnico y comercial, su hijo «ha participado en una licitación legal, transparente y auditable».

Destacó que su éxito, revestido de ética, no proviene de su influencia o promoción, sino de su dedicación y capacidad.

Asimismo, defendió a su hija. Dijo que esta tiene 28 años, es graduada de la Universidad Internacional de Florida y posee experiencia en el sector hotelero internacional. Sostuvo que actualmente colabora con el Ministerio de Turismo para impulsar el turismo en el país. «La compensación que recibe corresponde únicamente a sus servicios profesionales al Estado», aseguró.

Personas de alto aprecio y gran valoración me han aconsejado guardar silencio ante una ola de injurias dirigidas hacia mí y dos de mis hijos. Comprendo su punto de vista, ya que siempre estaré en desventaja frente a la intención de dañar, la cerrazón, el fanatismo y el resentimiento.

Sin embargo, he decidido plasmar estas palabras por escrito, no como una respuesta a la maldad y el retorcimiento, que son imposibles de convencer, sino como un testimonio para una sociedad racional y sensata, y como legado digital para las generaciones presentes y futuras de mi familia.

A lo largo de mis 31 años en los medios de comunicación, he enfrentado campañas infundadas que han intentado desprestigiarme sin éxito. Estas agresiones, aunque desagradables, son parte del precio que se paga por una trayectoria profesional. Sin embargo, frente a la reciente campaña difamatoria contra dos de mis cuatro hijos, me veo en la necesidad, como madre y ciudadana, de dar la cara por segunda vez.

● En relación con mi hijo mayor, que cuenta con 39 años y 17 de ejercicio profesional, y como representante de una prestigiosa firma tecnológica de los EE.UU., ha participado en una licitación legal, transparente y auditable desde el punto de vista técnico y comercial. Su éxito, revestido de ética, no proviene de mi influencia o promoción, sino de su dedicación y capacidad.

● Sobre mi hija de 28 años, graduada de FIU y con experiencia en el sector hotelero internacional, actualmente colabora con el MITUR para impulsar el turismo en nuestro país. La compensación que recibe corresponde únicamente a sus servicios profesionales al Estado. Ambos, criados con valores de honestidad y trabajo duro, han elegido quedarse en su país, demostrando así su compromiso y amor por nuestra tierra.

Además, quiero destacar que nunca tendrá precio mi capacidad crítica frente a los fenómenos sociales, políticos y económicos de interés para la mayoría de los dominicanos y, en particular, para la fiel audiencia que justifica la razón de ser de mi emprendimiento en los medios de comunicación.

Para concluir, mi hijo menor me recordó, en un audio reciente que me hizo brotar lágrimas, el legado que estoy dejando: una vida profesional y personal de la cual mis hijos nunca tendrán que avergonzarse. Este es el verdadero valor que buscamos transmitir como padres. Aunque soy consciente de que me expongo a una nueva oleada de críticas, estoy preparada para ello.

Agradezco profundamente los mensajes de respaldo de gente buena, que refuerzan mi convicción de que la verdad y la dignidad son siempre el mejor camino frente a la calumnia y la desinformación.

Mariasela Álvarez