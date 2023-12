Mariasela Álvarez responde a cuestionamientos por millonario contrato de su hijo

Santo Domingo, RD.- La comunicadora Mariasela Álvarez, al referirse al contrato millonario de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) que beneficia empresa de su hijo, manifestó que «no hay que dar ninguna explicación».

Durante la transmisión del jueves de su programa de variedad “Esta Noche Maríasela”, la exreina de belleza y presentadora de televisión aseguró que quienes la conocen no necesitan que se le explique nada.

«Que puedo decir a toda la gente que quiere y conoce a uno, no hay que dar ninguna explicación y sobre todo ustedes que conocen la carrera y la trayectoria de uno a lo largo de más de 30 años» Mariasela Álvarez

La comunicadora agregó que, «no importa lo que se quiera decir, no importa las palabras insultantes y vulgares que se usen. Eso solamente habla más de la naturaleza de la persona que emite ese tipo comentario que, de la persona que lo recibe».

Manifestó, además, «cuando gane Miss Mundo también me di a conocer en el año 81, estamos hablando de 41 años en el ojo público, con la vida entera frente al público, con muy poquito que esconder, porque siempre hay algo privado, una vida íntima que tú quieres mantener, a veces que, ni siquiera con la familia uno quiere compartir».

Su familia con relación al contrato

Dijo que este contrato de la institución Ogtic lo menciona porque preocupa a miembros de su familia que le escriben y le mandan cosas.

«No les voy a dar importancia… Señores, es más, son más líbelos a los que uno resulta ser víctima a los largos de tanto año».

También, Álvarez confesó que, «uno siempre ha dicho las cosas que tiene que decir y ha luchado por las cosas que son positivas, buenas y necesarias para este país. Eso le molesta a ciertas personas que afecta su interés y que se venden para hacer este tipo de cosas, y lo hacen constantemente y cobran mucho dinero, pero no han podido y no van a poder sacar nada, aunque busquen y se metan en mis redes, no van a sacar nada».

«Yo soy un libro abierto y siempre lo he sido, no van a lograr que el nombre de ustedes este en mi boca, no van a lograr nada más y hoy se acabó ese tema», concluyó Álvarez.