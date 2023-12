Abel Martínez: “Estamos ante un uso excesivo del poder para protección de intereses políticos electores en Santiago”

En rueda de prensa el alcalde Martínez presentó una cronología de los hechos que dieron al traste con la caída de una valla publicitaria y calificó como un atentado contra el patrimonio cultural de Santiago, la eliminación de murales de la ciudad, cuya responsabilidad, asegura, es la Policía Nacional al proteger intereses electorales de los candidatos del Gobierno.

Santiago, RD.- El alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, señaló a la Policía Nacional de esa demarcación, de encabezar y dirigir acciones violatorias a ley, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y obstruyendo el deber sagrado que tiene el Ayuntamiento de hacer prevalecer el orden y la limpieza, mientras protege el accionar ilegal de candidatos del partido de Gobierno.

Martínez indicó que “lo primero es mostrarle la certificación de la obra que estamos haciendo en la avenida Juan Pablo Duarte. Una obra presupuestada por el Ayuntamiento en el año 2022, año en que iniciaron los estudios y la evaluación topográfica para el remozamiento de dicha emblemática avenida”, así como la notificación dada a las empresas que tenían vallas en esa zona, para que retiraran las vallas legales e ilegales en ese trayecto que porque iban a intervenir ese trayecto

“Esta es la comunicación enviada a los valleros y además la valla que estaba colocada ahí no era una valla política cuando al momento de la notificación. El dueño de esa valla, el señor Miguel Ángel Ortega, confirmó el recibo de la notificación, no obstante, no la quitaron, no obtemperaron al llamado de la Alcaldía”, expresó Martínez, asegurando, además, que dicha valla estaba en la ilegalidad al no pagar los impuestos desde el 2020.

Abel Martínez asegura quitar vallas del partido de gobierno generan El Ayuntamiento ha quitado vallas de todos los partidos políticos, pero, cuando se han quitado las del partido de Gobierno, la Policía Nacional de Santiago directamente por instrucciones del jefe regional Cibao de la Policía Nacional, general Ramón Samuel Azcona Reyes, se han llevado apresados al personal del Ayuntamiento, reteniendo también los equipos y bienes de la Alcaldía. El propio candidato a la Alcaldía por el partido del Gobierno acudió personalmente y evitó el desmonte de la valla caída recientemente. Nuestro personal le dijo que eso representaba un peligro para los transeúntes y vehículos y ellos dijeron que la desmontarían luego de la inauguración del local que tenían al otro día. Abel Martínez, alcalde de Santiago de los Caballeros.

El jefe del Gobierno Municipal indicó que en ocho años de su gestión municipal, no había visto que la Policía se prestara a tal charlatanería.

Nosotras queremos decirle a la opinión pública nacional que desde la Alcaldía ejercemos con responsabilidad el sagrado derecho que tenemos de proteger a Santiago, de mantener el orden y los candidatos del PRM apoyados por la Policía Nacional, están impidiendo de manera grosera que como Ayuntamiento podamos ejercer el derecho que tenemos con los munícipes de protegerlos. Actualmente hay unas 40 vallas no solamente ilegales en el municipio de Santiago, sino que representan un peligro para los ciudadanos. Abel Martínez, alcalde de Santiago de los Caballeros.

Sobre los Murales:

El alcalde Abel Martínez expresó que Santiago está lleno de murales que son patrimonio histórico de la ciudad corazón, “murales que hicieron la transformación de paredes sucias, por obras de arte plasmadas como arte urbano en nuestras calles y avenidas. También las mismas personas protegidos por demás por la Policía Nacional, se están dando a la tarea de cambiar los murales por propaganda política y eso no podemos permitirlo”.

Nosotros rescatamos a Santiago de la podredumbre en la que estaba anteriormente, pero le corresponde a cada santiaguero preservarla, porque Santiago no es de Abel Martínez; Santiago no es de un partido político; Santiago es de cada uno de nosotros y Santiago es hoy una ciudad modelo de gestión municipal. Santiago y cada ciudadano deben estar por encima de todos los partidos políticos y de los abusos del poder, porque el poder es para servir, el poder es para trabajar a favor de los demás y ese es el poder que nosotros hemos ejercido como alcalde Santiago de los Caballeros. Abel Martínez, alcalde de Santiago de los Caballeros.

El alcalde de Santiago entregó a los medios de comunicación, documentación que demuestra la cronología de los hechos, desde la Certificación de Obras Públicas del proceso; carta de Planeamiento Urbano con fecha del 7 de noviembre donde solicita el retiro de las vallas; una captura de la conversación que muestra constancia de la solicitud del retiro de la valla; certificación sobre la valla del Señor Ortega; el video donde sale el candidato del oficialismo soldando la valla que lamentablemente cayó el pasado domingo.