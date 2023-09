El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes se trasladó a San Cristóbal para dar seguimiento a la tragedia que enlutó a toda una provincia

San Cristóbal, R.D.-Andrea Mateo aún no se repone de la gran tristeza que le generó la explosión del pasado 14 de agosto que destruyó el centro del municipio de San Cristóbal. Perdió a tres miembros de su familia y el dolor ha sido mayor porque no ha podido enterrarlos. Las autoridades aún no lo identifican.

Nosotros perdimos tres familiares. Tres. Luz Ester, Mateo, Germán Ángel, Luis Uribe y Paola Brea Solís. Nosotros le pedimos a las autoridades competentes que por favor vuelvo y le hago el llamado que agilicen. Implora Andrea Mate

Solo tiene fuerza para reclamar justicia: “No impunidad, no impunidad. Que caiga el que tenga que caer, que caigan los responsables, porque esto fue una masacre, un asesinato de nuestros familiares, gente de trabajo, gente de valor. Queremos justicia.

A medida que el Ministerio Público señala a la familia Vidal Sandoval como los responsables de la tragedia que enlutó a San Cristóbal y continúa identificando a las víctimas mortales, se apunta al Estado Dominicano y sus instituciones como los responsables de esta catástrofe.

El lugar donde se desencadenó la trágica explosión en San Cristóbal el fatídico lunes, era precisamente un mercado que tenía un destino completamente diferente al previsto. Se tenía programado dar el primer paso para la construcción de un parqueo público.

Abogados y testigos con los ojos puestos en las autoridades

El abogado Norberto Rondón, defensor de los propietarios de Vidal Plast, dice que demostrará que la responsabilidad debe caer al Ayuntamiento de San Cristóbal y los gestores públicos del proyecto de parqueos.

“Cuando nosotros demostremos, como tenemos la documentación, de que quien tenía la posesión del inmueble era el consorcio Récord, porque a su vez el Fideicomiso Parquéate RD, del cual son miembros el Ayuntamiento de San Cristóbal, el Ministerio de Obras Públicas y el Banco de Reservas. Esas son las personas civilmente responsables realmente”, asegura el jurista.

El abogado Félix Portes entiende que San Cristóbal debe sentar un precedente judicial “donde el Estado dominicano sea perseguido civilmente para que el Estado pueda responderle a los ciudadanos cuando pasan una catástrofe de esta magnitud que obviamente el Estado tuvo algún grado de falta. Es decir, no observó, no, fiscalizó, no supervisó de alguna forma aquellas personas, aquellas autoridades directas de San Cristóbal, pueden ser demandados civilmente”.

Testigo de la explosión en San Cristóbal

Tito Sancri, como le conocen en San Cristóbal, residen en la zona cero de la explosión, fue testigo ocular del hecho. Afortunadamente está vivo para contarlo.

“Para nadie es un secreto que el alcalde tiene que ver con eso, porque eso no fue una bomba, eso no fue un tanque de gas. Ellos saben lo que pasaban ahí porque ellos no preguntan. Las dos gentes que estaban trabajando ahí desde el sábado y el lunes en la mañana, la maquinaria que metieron ahí atrás, porque yo vivo ahí al frente. Mi nombre es Tito Sancri. ¿Yo no tengo miedo a morirme, me entiende?”, explica con cierta impotencia.

Tito aún no se repone por las pérdidas de sus vecinos y conocidos. “entonces aquí hay que hacer justicia. Nosotros estamos pacíficamente hoy, pero mañana no sabemos porque gracias a Dios, gracias a Dios mi familia está bien, pero todo eso era mi vecino”.

Los imputados en el caso por el Ministerio Público son Edward Armando Vidal Garrido, funcionario en el Gabinete Social de la Presidencia. Además, su esposa e hija Maribel Sandoval Almánzar y Mercedes Altagracia Vidal. Y la razón social Vidal Plast entidad comercial dedicada al reciclaje, compra y venta de materiales de plástico en general, fabricación de productos plástica en general y fundas plásticas.

A todos se les dictó medidas de coerción.

Por: Angela Ramírez, Reporte Especial JC