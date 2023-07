Jean Alain afirma candidatura presidencial es mentira compulsiva de la Procuraduría

En su novela acusatoria, la Procuraduría no presentaron una sola fotografía, video o testimonio de candidatura presidencial ni pruebas de uso de recursos del Estado.

Santo Domingo, RD.– El Consejo de Defensa del ex Procurador Jean Alain Rodríguez, denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) falta a la verdad de forma compulsiva al acusar al ex Procurador de haber lanzado una candidatura a la presidencia de la República y usar fondos del Estado a esos fines.

Asegura que “ni lanzó candidatura ni ha aspirado a ese u otro cargo, y que evidentemente nunca utilizó fondos de la institución, en forma alguna, para dicha imaginaria candidatura”.

“El odio, venganza e intereses políticos de los miembros de la PGR los ha hecho perder de forma vergonzosa el respeto a los tribunales y a la población, al inventarse en su acusación y enviar a todos los respetados medios de comunicación la absurda y compulsiva mentira de que Jean Alain Rodríguez aspiraba y era candidato a la presidencia y que utilizó multimillonarios recursos del Estado a esos fines.”, insiste el abogado Carlos Balcácer.

Niega Jean Rodríguez utilizara recursos del Estado

Asimismo, el doctor Carlos Balcácer, indica que resulta penoso que servidores del gobierno, con el dinero del pueblo dominicano, le tomen el pelo para distraerlos de todos los actos irregulares que están cometiendo sus aliados oficialistas, prestándose a esa risible afirmación, cuando los 10 millones de habitantes de la isla saben que no existió esa candidatura. La Constitución de la República le permitía aspirar a cualquier cargo, sin embargo, nunca aspiró ni mucho menos utilizó recursos del Estado para esos fines, lo que evidencia una errada acusación de persona y partido.

“En las supuestas pruebas de la Procuraduría no figura una sola foto, video, testimonio o documento que presente indicios de que en algún momento el ex Procurador hubiese aspirado a una candidatura de la posición de presidente de la República u otra. No pudieron encontrar ni presentaron elementos de campaña que son propios de quienes aspiran a una candidatura como son las promociones, letreros, banderines, pancartas, cruza calles, inscripciones, slogans, y ni siquiera los supuestos asesores que dice la PGR que tenía a esos fines, han expresado que eso sea cierto, sino que lo han desmentido todo categóricamente”, expresó el Licdo. Gustavo Biaggi.

“Jean Alain Rodríguez no aspiró a la presidencia de la República ni a ningún otro cargo electivo, aun siendo un derecho de todos los dominicanos, sino que mientras fue Procurador General de la República fue mucho más allá y nunca participó en una sola actividad política y la PGR, por más que trató de presionar testigos como lo hemos denunciado, no encontró uno solo que expresara que vio a Jean Alain Rodríguez cerca de una actividad o reunión política durante esas fechas.

Dicen Ministerio Público está desesperado

Para Biaggi, La PGR en su desesperación ha depositado fotografías de inicios del año 2016 que corresponden a la promoción del proyecto República Digital coordinado por nuestro cliente, cuando todos sabemos que dicho proyecto se desarrolló durante los meses de marzo y mayo del 2016, previo a ser nombrado Procurador General de la República.

Mientras, que Nelys Rivas, de la barra de la defensa de Rodríguez, contrario a esos falsos alegatos, nosotros sí hemos depositado numerosas y contundentes pruebas oficiales que certifican que Jean Alain Rodríguez nunca participó en actividades políticas mientras fue Procurador General de la República.