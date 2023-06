Emmanuel Ramírez señaló que hoy se detallaron las líneas relativas al fraude en la compra de alimentos para las cárceles y la adquisición fraudulenta de un equipo de ADN del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Santo Domingo, R.D.- El Ministerio Público sostuvo este martes que la adquisición de alimentos para las cárceles se utilizó para sustraer fondos en la gestión del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal acusado en el expediente por corrupción administrativa de la Operación Medusa.

El fiscal litigante Emmanuel Ramírez destacó que el proceso va con buen ritmo. Y que leyeron hasta la página 381 de la acusación durante la audiencia preliminar que se conoce en el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

Hoy se detallaron las líneas relativas a los alimentos de las cárceles que utilizó para sustraer fondos, beneficiando al cuñado de Jean Alain Rodríguez Sánchez, así como la adquisición fraudulenta de un equipo de ADN del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y así seguiremos avanzando en lo que se siguen celebrando las próximas audiencias. Emmanuel Ramírez, Fiscal PEPCA

Sobre el avance de la lectura del expediente, señaló que “como Ministerio Público estamos poniendo todo el empeño para darle una lectura rápida, ya que, varias de las defensas, entre estas, del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, solicitó que se leyera todo, con punto y coma, de esta acusación”.

Insistió en sus respuestas a la prensa que “nosotros como Ministerio Público no tenemos ningún tipo de problemas con eso, porque estamos dispuestos a reiterar los ilícitos penales que se cometieron en la gestión del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez”.

Explicó que todavía hay un tiempo estimado para concluir con la lectura de la acusación, aunque dijo que avanzan. “No hay un tiempo estimado, porque, por ejemplo, hoy avanzamos mucho, porque se hizo una lectura rápida, pero, pretendemos hacerlo así en las próximas audiencias para terminar lo más pronto posible”, enfatizó.

Acusación contra Jean Alain Rodríguez

Al ex procurador general, Jean Alain Rodríguez Sánchez, se le atribuye dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.

El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ordenó la continuación de la presentación de la acusación del Ministerio Público contra los acusados de la operación Medusa. En la audiencia, que inició este martes a las 9:50 de la mañana, el órgano persecutor, en la persona del procurador fiscal Miguel Collado, retomó la lectura del documento en la página 147.

Además de Ramírez y Collado, el Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA); la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la PEPCA, y los fiscales Rosa Alba García y Melbin Romero.

El magistrado Martínez aplazó la continuación de la audiencia preliminar para el próximo viernes 30 de junio, a partir de las 9:00 de la mañana. Así lo establece el calendario del tribunal.

En la Operación Medusa, además de Rodríguez, el órgano acusador involucra a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.

Asimismo, a Jenny Marte Peña, ex encargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al ex asesor Miguel José Moya.

Otros imputados en operación Medusa

Los acusados de la operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.

La audiencia preliminar del caso denominado Medusa se realiza, por capacidad de espacio, en la sala 05 del antiguo edificio que aloja a la Suprema Corte de Justicia del Distrito Nacional.

Igual que en audiencias anteriores, el juez Amauri Martínez recordó que el horario establecido para estas jornadas de presentación de la acusación es de 9:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde.

El ex procurador general, Jean Alain Rodríguez Sánchez, es acusado de dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.