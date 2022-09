Junta Central advierte al PLD que consulta interna de octubre no definirá candidato presidencial

Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) advirtió este viernes al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que la consulta interna que realizara el próximo 16 de octubre no define la candidatura presencial de esa organización.

El órgano electoral, explica en un comunicado, que dicha consulta no es vinculante al proceso de escogencia.. Y que no imposibilita que cualquier militante morado pueda manifestar su interés de ser candidato presidencial.

“La citada consulta y su resultado no afectará el derecho que tienen los demás miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que no participen de la misma para manifestar posteriormente sus intenciones de aspirar. De manera que el resultado de dicho proceso no tendrá un carácter vinculante o definitivo respecto de las aspiraciones en la citada organización política, las cuales deberán ser canalizadas una vez sean abierto los plazos legales del calendario electoral”, puntualiza la comunicación.

Asimismo, la JCE recuerda que en la comunicación que envió el PLD a ese organismo dejó establecido que la consulta interna era solo consultiva.

“En fechas 18 de marzo, 6 y 25 de abril de 2022, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) depositó por ante la Junta Central Electoral tres comunicaciones en las que requiere la colaboración de este órgano para realizar la indicada consulta. Y en las que expone los fundamentos bajo los cuales se habría de realizar la misma, precisando textualmente que:

“El proceso de la consulta es una iniciativa organizativa y electoral que tiene el propósito que el Partido tenga una información precisa sobre el nivel de simpatías que tienen cada una de las personas que han manifestado hasta el momento, sus aspiraciones. Esta actividad es solo consultiva y no constituye un proceso de elección ni de definición de precandidatos y no tendrá un carácter vinculante”.

JCE pide prudencia a los partidos

Además, el órgano electoral llama a las organizaciones políticas a observar los límites y prohibiciones de las leyes electoral. Les recuerda que la campaña no ha iniciado.

“La Junta Central Electoral hace un llamado a la prudencia a todos los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y a la ciudadanía en sentido general, a los fines de que observen y den cumplimiento a las disposiciones electorales que establecen los límites y prohibiciones para la realización de actos de precampaña y campaña electoral; cuyos plazos para la realización de dichos eventos, según la ley, aún no han iniciado, a los fines de garantizar la integridad electoral que debe prevalecer en un Estado Social y Democrático de Derecho”, finaliza la JCE.