Jueza rechaza declarar inadmisible querellas de particulares en caso Calamar

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional rechazó declarar inadmisible las querellas de particulares en el caso Calamar y ordenó continuar la audiencia de solicitud de imposición de medida de coerción.

La magistrada Kenya Romero admitió a la Familia Mota y la Familia Gaton como partes del proceso. Mientras que la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano acordó con el Ministerio Público retirar su querellas para que sea parte de un nuevo proceso.

«El Ministerio Público se nos acercó para decirnos que lo más idóneo es que nos retiramos, porque entendía que nuestra querellas no entra en el plano factico del caso. No es que no sea admisible, sino que da paso a una nueva línea de investigación. Pero lo más importante, es que anunció que de seguro viene una nuevas versiones de la operación Calamar» , informó el abogado Carlos Mesa al retirarse de la audiencia.

Entre las querellas se encuentra la de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano, donde se somete a Gustavo Montalvo Franco, José Ramón Peralta, Simón Lizardo y Donald Guerrero, por el supuesto mal manejo y distracción de los recursos recaudados mediante el impuesto, de dos pesos, al Gasoil y la Gasolina Premiun, para la sustitución de las chatarrras del concho.

También la de los Hermanos Mota, cuya familia es una a las que el Estado dominicano le pagó millones de pesos por sus tierras expropiadias, peros algunos de sus miembros nunca recibieron esos recursos.

