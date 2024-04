Admisiones de imputados en caso Medusa no son pruebas contra Jean Alain, dicen abogados

Santo Domingo, RD.- Abogados coinciden con el Consejo de Defensa del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, en el sentido de que la aceptación de culpabilidad que han hecho algunos imputados del caso Medusa no es jurídicamente vinculante a su cliente.

Pese a que unos 25 imputados en el caso Medusa han admitido que se asociaron para desfalcar al Estado dominicano y en el caso del exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonathan Rodríguez Imbert, ha dicho que lo hizo por instrucciones de Rodríguez; abogados aseguran que las admisiones no pueden utilizarse en contra del exprocurador.

«La realidad es que, las declaraciones de los imputados no hacen prueba para los demás imputados. El imputado no es testigo, sé que en ese proceso particular el Ministerio Público tiene otros testigos», afirmó el destacado abogado José Hoepelma.

Los juristas consultados coinciden con el Consejo de Defensa del exprocurador, que además de advertir que la doctrina internacional prevé que los imputados no son objetos de prueba, sostuvo que las admisiones de varios coimputados en el referido caso de corrupción responden a presiones del Ministerio Público.

Se prevé que se retome el juicio preliminar del caso Medusa

«Una facultad que establece el código procesal de que un emputado puede negociar y puede declararse culpable, más eso no significa en modo alguno que eso vaya en beneficio de la teoría del Ministerio Público. Esto debido a que dicha entidad tiene que probar en cada caso la culpabilidad o no de un ciudadano», declaró el jurista José Valdez.

Este viernes se prevé que el juez Amaury Martínez retome el juicio preliminar del caso Medusa, una audiencia la que el exprocurador debe iniciar la presentación de su defensa.