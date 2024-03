Intervienen de emergencia a Betty Gerónimo

La alcaldesa electa en Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, informó a través de sus redes sociales que fue intervenida de emergencia quirúrgicamente tras presentar una inflamación en la vesícula.

“Una raya más para esta leona, Dios es fiel. Gracias mi Dios por demostrarme una vez más que eres mi sostén, mi fortaleza y mi escudo. Estos días no me sentía bien, llegué a la clínica y me ingresaron para una operación de emergencia por inflamación de vesícula. Aquí estamos mejorando y con la fe en Dios de que pronto estaré en mi casita. Bendiciones para todos”. Este fue el mensaje compartido por Gerónimo junto a imágenes suyas en una cama de un centro médico con las que indica todo salió bien.

Recientemente, Gerónimo se convirtió en la primera alcaldesa del Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Norte al obtener el 55.64% de los sufragios, esto es, más de 73,047 votos. Su contrincante, Carlos Guzmán, del partido Fuerza del Pueblo, obtuvo el voto de 57,098 ciudadanos, para un 43.49% de los sufragios.

La alcaldesa electa de Santo Domingo Norte, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), hizo historia en estas elecciones municipales. Betty reiteró su agradecimiento a la población de este municipio por la confianza depositada.

Betty Gerónimo dice que en la Alcaldía de SDN hará su mejor baile

El actual alcalde de este municipio, Carlos Guzmán, aseguró que el narco y el gobierno le arrebataron el triunfo en las pasadas elecciones municipales y Betty minimizó las acusaciones de este.

Pero no solo este tipo de comentarios ha contestado, ya que, algunos sectores criticaron de que era bailarina y ella en respondió en un programa de televisión que bailar no es un delito. La alcaldesa aseguró que nunca dejará de ser una bailarina y en el cabildo hará su mejor baile.

La también diputada dijo que desde su gestión trabajará en mejorar la calidad urbanística y el desarrollo de Santo Domingo Norte.