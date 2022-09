Herederos en caso Donald Guerrero denuncian obligaron a firmar documentos en blanco y a recibir migajas

Santo Domingo, R.D.-Herederos de expropiaciones que fueron motivo de investigación y que involucraría al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, revelaron que las tierras pagadas estaban bajo litis judicial. Y que a muchos de ellos lo obligaron firmar documentos en blanco.

En testimonios presentados en el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, herederos de las expropiaciones del caso del parque Cotubanamá en Higüey, revelan cómo habría sido la trama para despojarlos de lo que les pertenece. Acusan a Donald Guerrero, Angel Lockward y otro abogado.

La periodista Julissa Céspedes presentó el caso de los sucesores de Jorge Mota. Estos, a través de tres libramientos realizados entre el abril y junio del 2020 habrían recibido más de 505 millones de pesos.

Pero, al conversar con herederos del caso se ha destapado que la historia fue completamente otra.

Caso Jorge Mota, excluidos y estafados

La familia de Jorge Mota vive en el municipio de Yuma, provincia La Altagracia. En la zona viven algunos de los copropietarios de más un millón de metros cuadrados ubicados dentro de la Parcela No. 10, del distrito catastral 10-1 del municipio de Higüey.

Ana Celia Mota aseguró que están demandando, tras haber sido excluido del acuerdo firmado entre Bienes Nacionales, con algunos de los sucesores de Jorge Mota y sus representantes. Entre ellos Rómulo Mota, Juan Tomas Polanco, Ángel Lockward & Asociados, Rediux Consulting, entre otros.

“Y es verdad lo que dice mi hermano él no puede cobrar el 30% de un trabajo que él no ha hecho y él no está cobrando el 30 el hasta cobrando el 70%. Porque disque tanto para Ángel Lockward, yo no conozco esos nombres, porque el que lleva ese caso es mi hermano, yo no nada más copero”, responde Ana Celia al ser preguntada si fue beneficiada por los pagos realizados desde Hacienda.

Los sucesores de Jorge Mota, excluidos de los pagos, y el acuerdo trasnacional para expropiar unos terrenos ubicados dentro del área protegida de Parque Nacional Cotubanamá le enviaron una carta a la procuradora, Miriam German que establece:

La parcela de Jorge Mota se encontraba en litis al momento de ser expropiada, realizaron varias oposiciones en los bancos, a las cuales se les hizo caso omiso, ya que jueces que estos describen como extraños, y nombra a modo de ejemplo a la magistrada Idenisse Catedral Ozuna. Esta presuntamente ordenaba levantamientos de oposiciones, a pesar de que conocer una sentencia del 2019 que ordenaban mantener el bloqueo de todos los bienes de Jorge Mota y rechazan el levantamiento de oposiciones. Carta a Miriam German pagina 1, párrafo 6 en poder de Reporte Especial

Desconocieron una sentencia judicial

“Eso está desde el 2014 y la determinación de herederos y la validación de la parcela. Ylos pagos de impuestos a través de impuesto internos y desde ahí para que se le paguen a los herederos….. Y una última heredera, explica Ángel Enrique Ubiera Mota, Bisnieto de Jorge Mota

Además detalla que “por eso es que esa sentencia avala la defensa de la familia entera, que son los herederos de Ana Julia Ubiera Mota como heredera y Lucas de Motas como hijo de Jorge Mota, que tenemos la calidad por esa vía”.

Acusan a los abogados Juan Tomas Polanco, Ángel Lockward y Donald Guerrero

Explican que desde hace años la determinación de los herederos de Jorge Mota se ventila en los tribunales. Pero aseguran que a pesar de las dificultades siempre han tenido los documentos que avalan su titularidad. Pero, tras la llegada del abogado, Juan Tomas Polanco Céspedes las cosas empezaron a cambiar.

“Usted sabe que una persona que uno lo ayuda y se pone en contra de uno. Ese abogado José Tomas Polanco Céspedes nos hicimos amigos por un primo; conseguimos unos trabajos el cumplió con los otros. Pero, con este quinto trabajo el no cumplió por los millones que habían, narra Ángel Enrique Ubiera Mota, Bisnieto de Jorge Mota.

Denuncia que los abogados y el ex ministro de Hacienda lo querían hacer firmar contratos en blanco, con lo que pretendían que los herederos le autorizaran a quedarse con el dinero de la expropiación.

Insiste en que “no sé cuál fue el ambiente que usó Juan Polanco Céspedes, Donald Guerrero y Ángel Lockward y el ayudante del señor Tobías y los que lo acompañaban como hicieron ellos firmaron esos contratos, porque cuando yo estaba en su oficina yo dije que no firmo esos contratos en blanco, y si lo firmaba yo le estaba pasando los vienes a ellos.

Los Ubieras Motas dicen no entender cómo fue posible expropiar unos terrenos con un litis en curso. Y que solo fueran beneficiados con lo que ellos describen como algunos pesitos un 20% de los sucesores, cuando la lista asciende a más de 100 herederos.

Angel Lockward y Donald Guerrero

Describe que “no sé de qué manera fue que ellos utilizaron, la táctica de una litis, pagando un terreno con una litis, terreno con litis, no es pagable ni negociable. No sé cuál fue la llavadura del abogado Juan Tomas Polanco Céspedes, con Angel Lockwrad y con Donald Guerrero que era el director de Hacienda y pagaron una parte y es a la familia José Agustín Mota Telemín.

De lo más de 500 millones que pagó el Estado por esa parcela, a traves del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a los herederos llegaron unos 200 mil pesos.

Angel Ubiera Mota, de 70 años, cuenta que el abogado Polanco Céspedes fue el creador, artífice y patrocinador de los documentos usados como base para liberar esos pagos, de los que este habría sido beneficiado.

“El hace una terminación herederos amañada, una cuota litis amañada, de las falsedad de personas firmando que no han firmado, esa gente no firmaron”, asegura.

Indica que muchas de las personas que aparecen como firmante fallecieron. Como es el caso de Adelina Pérez,

Esa versión también es confirmada por William Humberto Mota, hijo del fallecido Cristiano Mota, quien era nieto del dueño primigenio, habría sido la firma de su padre una de las falsificadas aún después de su muerte.

“El señor Tomas Polanco Céspedes se prestó para falsificar la firma de Cristiano Mota. Usted vio el documento como se lo mostré y la cedula de Cristiano Mota que no es la misma firma, mi papá muere en el 2015 y el documento se está firmando, en noviembre. Abril 2015 muere mi papá y en noviembre 2015 se está firmando el documento parece que mi papá salió de tumba y vino y lo firmo”, narra William Humberto Mota.

Abogados actuantes pidieron que firmaran documentos en blanco

Utilizar una falsa determinación de herederos basada en un acuerdo firmado por personas fallecidas no habría sido lo único que alegadamente hizo el jurista. Este pidió a Ángel Enrique Ubiera Mota, y su hermana Ana Celia que firmarán documentos en blancos.

De igual manera, los envejecientes que dicen tienen años luchando por la repartición de esos terrenos, y a pesar de contar con actas de matrimonio que datan de 1892, actas de nacimientos de sus padres que prueba que son hijo del dueño primigenio Jorge Mota no figuraron en el acuerdo firmado entre el Estado y algunos sucesores por negarse a firmar papeles en blanco.

“Me dejo fuera a mí y fuera a mi hermano que no es justo que nosotros hayamos recopilado todos los papeles, los documentos de todo el mundo y que nosotros no tengamos un centavo eso no se justifica, expone Ana Celia Ubiera.

“Hay varias gente que han cobrado, como en los contratos han firmado, sin ser familias 50 millones, 60. Y después usted ve y no aparecen esa personas, ni los bancos, cuando salieron del Banco de Reservas al Banco Popular, Ademi”, se queja Ángel Enrique Ubiera Mota, Bisnieto de Jorge Mota.

Lloran por la impotencia y el engaño

Ana Celia Ubiera Mota, de 74 años entre lágrimas asegura ha podido sobrevivir gracias al apoyo económico de sus hijas. Y con esto ha realizado un esfuerzo sobrehumano para ayudar a sus hermanos quienes viven con muchas necesidades.

“Se burla, habla cosas dice que nos dio dinero sin habernos para ponernos en problemas con la familia. Dice nosotros le dimos tanto a Enrique, le dimos tanto a Ana Celia sin ser verdad. Y la familia a veces piensa que es verdad eso no es justo”, narra la dama.

Se ampara en la justicia divina “yo lo que le pido al señor primero que me haga justicia al de arriba y al de la tierra aquí también eso es todo lo que yo pido. Y que podamos disfrutar de lo que nos toca como herederos yo no pido más, sino de lo que nos toca yo no pido más”.

La mayoría de los descendientes de Jorge Mota empapados del tema son personas con más de 70 años de edad quienes tienen años en los tribunales tratando de aclarar el status jurídico de esa parcela. Pero una mala jugada del destino ha empeorado su situación de pobreza y a lo que sería su herencia se sumó a patrimonios de millonarios.

Parte del Malecón se pagó como expropiación

El informe de la investigación especial de la Unidad Antifraude de la Contraloría asegura que en el caso de la Inmobiliaria Algodonal hubo falsedad de decreto, suplantación de identidad de las sociedades comerciales el Algodonal, y sociedad inmobiliaria el algodonal.

Se trata de la supuesta expropiación de las Parcelas No. 74-C, 214-B y 142-C del Distrito Catastral 2 del Distrito Nacional, correspondiente a supuesto derechos expropiados mediante la Ley 305 del 29 de mayo del año 1968. Por estas tierras el Estado habría pagado un monto de 553 millones 160 mil pesos a través de un libramiento de pago del 2 de junio del 2020.

Se trata de una franja del Malecón que los ex funcionarios simularon su expropiacion para conseguir pagos irregulares.

La Pleamar es con relación a las olas del mar se debe garantizar por cantidad de metro para cualquier tipo de construcción o de actuación, ahora conforme con lo que he podido apreciar se le vendió al Estado una flanja que corresponde a la pleamar la cual no tenía ninguna utilidad que el Estado hiciera esa negociación. Eduardo Soto, abogado y agrimensor

El beneficiario de ese monto es la sociedad Inmobiliaria el Algodonal representada por Ramón David Hernández. Esto por concepto de expropiación bajo la modalidad de Deuda Pública soportado en supuesto Acuerdo Transaccional del 06 de marzo de 2020 entre Bienes Nacionales y la referida sociedad.

Sin embargo, los investigadores de la Unidad Antifraude aseguran que no existe decreto de expropiación relacionado a esas parcelas.

Asimismo, la periodista Julissa Céspedes confirmó con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo de que ese decreto no existe.

Ex director de Catastro Nacional ordenó el pago irregular

Habria sido Claudio Silver Peña, ex director de Catastro Nacional, investigado por el Ministerio Público, quien firmó un oficio de avalúo del 17 de marzo del 2020 a nombre de la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal.

En el mismo, el ex funcionario establece que el precio de esas parcelas por metro cuadrados son 10 mil pesos, pero ¿Qué pasa? Que el acuerdo transaccional fue firmado, el 6 de marzo, por lo que no se explica que 11 días antes de la emisión del avaluó se conociera el precio pactado para el pago de los derechos expropiados, señalan los investigadores de la Contraloría.

Los investigadores indican en su informe que la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal y sus representantes incurrieron en falsedad documental y suplantación de identidad para simular un proceso de transformación societaria de las compañías El Algodonal y la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal. Esto, con el propósito de lograr el pago de los derechos de propiedad de las parcelas.

Hacienda avaló la irregularidad en caso Inmobiliaria Algodonal

La evaluación legal realiza por Hacienda del 25 de mayo del año 2020, cuando era dirigida por Donald Guerrero, mientras que la solicitud de pago hecha por Bienes Nacionales, es del 26; por lo que, la evaluación legal fue realizada en una fecha anterior a la recepción oficial del expediente por el órgano evaluador.

El Ministerio Público consiguió que un juez le permitiera investigar los movimientos financieros de Donald Guerrero, otros ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Además, de abogados y empresarios.

Por: Angela Ramírez