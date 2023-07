Santo Domingo, RD.-Mi madre me dio una educación ejemplar. O sea, aunque yo vivía en Guachupita, mi madre trabajaba para darle una educación adecuada. O sea que mi madre, desde que nosotros comenzamos, siempre nos llevó por el camino derecho. Yo iba a la escuela, trabajaba, botaba la basura, buscaba agua, hacía cualquier cosa, pero lejos de la de la calle. Así comenzó la conversación Luis Andrés Reyes, un expandillero que conversó con Julissa Céspedes en Reporte Especial.

Luis Andrés Reyes, al igual que muchos expandilleros, proviene de una familia marcada por la disfuncionalidad. Desde temprana edad, se vio privado de la presencia de su padre en su crianza. Sin embargo, su madre, una mujer admirable y llena de valores, luchó incansablemente para criar a Luis Andrés y a sus tres hermanos como hombres de bien, pero la necesidad y la presión social pudo más.

Yo era un joven que iba a la escuela y a veces llegaba y no estaba la comida. A veces me iba sin desayunar a la escuela. Entonces había un término que lo domingo y los sábados sé que los adolescentes se acostumbraban a cambiarse. Entonces, cuando me tocaba a mí ponerme una ropa, cambiaba. Yo muchas veces no bajaba de mi casa, sino que veía a la gente bien cambiada y eso me fue llevando a coger un declive.

Luis Andrés Reyes, expandillero.