Reporte Especial: Muerte David de los Santos dejó un dolor profundo en su familia

Los familiares de David de los Santos, joven de 24 años, cuya vida fue truncada en el destacamento de la Policía Nacional del ensanche Naco, narran el dolor y la devastación que la pérdida ha causado en su familia.

A pesar de que el caso haya sido resuelto legalmente, el vacío dejado por su ausencia continúa afectando profundamente a sus seres queridos, quienes buscan respuestas y luchan por encontrar consuelo en medio de su tristeza.

La condena dictada por el tribunal, si bien representa un paso en el proceso de búsqueda de justicia, no logra saciar la sed que embarga a la familia de David. En medio del dolor, los familiares relatan con voz entrecortada los momentos que vivieron junto a él, cada recuerdo es un recordatorio constante de la ausencia y la tragedia que los ha marcado profundamente.

El dolor de la pérdida de David de los Santos ha dejado un profundo impacto en su madre, Damiana Correa, quien al ser entrevistada por el programa de investigación «Reporte Especial» con Julissa Céspedes, expresa su dificultad para superar la pérdida de su hijo y cómo su ausencia ha afectado su vida diaria.

Damiana Correa explica que la vida de David de los Santos, de tan solo 24 años, estuvo marcada por su generosidad y dedicación hacia su familia. A pesar de su corta edad, David era un hombre que sacrificaba su libertad para asegurar un futuro mejor para su madre, invirtiendo todo su esfuerzo y recursos en el arreglo de su humilde hogar.

Damiana habla de los mensajes que David escribió en la casa y cómo a veces quiere borrarlos, pero también quiere dejarlos ahí como un recordatorio de su hijo. A pesar de ello, ha tenido que deshacerse de la ropa de David para tratar de aliviar el dolor que le produce verla. Destaca además las cualidades de este, su deseo de progresar y su generosidad hacia su familia.

En tanto que su padre, Juan de los Santos, Padre de David, un hombre de apariencia fuerte, pero con ojos que reflejan un profundo dolor. Su voz se quiebra cuando habla de su hijo, y la tristeza se refleja en cada una de sus palabras, las cuales aún claman justicia.

“Yo soy una persona que sufro callado. Y no me gusta hablar mucho lo que estoy sintiendo, pero no ha sido fácil porque imagínese, él era que me soltaba, me sustentaba a mis. Yo tengo mi hijo, pero en él era que yo confiaba porque él era el que me ayudaba”, puntualizó.