El grito desesperado de reconocido delincuente antes de ser abatido por la Policía

Captado en video quedó el grito desesperado de un reconocido delincuente antes de ser abatido por la Policía durante un tiroteo la tarde de este miércoles en el residencial Las Bienaventuranzas, de la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte.

El malhechor fue identificado como Nelfi de Jesús Rodríguez, de 22 años, quien era perseguido por al menos cuatro homicidios y por causar heridas a varias personas. Esto, según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

La grabación corresponde a una videollamada que sostuvo con el periodista Leonardo Mercedes.

“Por favor me van a matar. Me van a matar corran. Me van a matar están aquí adentro. Por favor corran. Están aquí a dentro de la cada me van a matar”, gritaba el joven esperando recibir alguna protección.

También decía que enviaría la ubicación para que vayan en su auxilio. Se encontraba encerrado en el baño de uno de los apartamentos del residencial.