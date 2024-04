El Dotolcito habla por primera vez sobre muerte de Joshua Fernández

Wesly Vicente Carmona, alias El Dotolcito, durante el juicio de fondo por la muerte de Joshua Omar Fernández, por primera vez, se defendió ante el tribunal de las acusaciones en su contra y se declaró inocente.

Ante las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, El Dotolcito dijo que él no ha matado a nadie y que él no controla el tiempo ni las acciones de los demás.

Explicó que él no fue creador ni planificó nada. Indicó que guardó silencio tras el incidente porque su padre es muy enredado y tuvo miedo. Lamentó no haberle prestado atención a los consejos de su familia respecto a estar en la calle.

«Yo me fui en otro taxi, yo no me fui con ellos (refiriéndose a sus acompañantes, quienes también están implicados en el caso). Después que yo llegue a mi casa pasaron los días y yo me sentía presionado», expresó El Dotolcito.

Wesly Vicente Carmona, alias El Dotolcito manifestó que ha sufrido mucho estando en la cárcel.

El juicio continuará el próximo lunes 22 de abril.

Pruebas presentadas en caso por muerte de Joshua Fernández

Durante la audiencia de este viernes, la parte querellante presentó como prueba del caso, un video en el que se observa a El Dotolcito, manipular la supuesta arma de fuego que se utilizó en el homicidio del joven Joshua.

El abogado de la familia de Joshua dijo que, “ese video es un elemento de prueba que demuestra la culpabilidad de Wesly”.

En tanto que, el abogado Carlos Moreno, abogado de Wesly condenó que la parte querellante haya filtrado a los medios de comunicación dicho video.

Wesly Vicente Carmona, alias “El Dotolcito” y los otros imputados podrían enfrentar una pena de 20 años en prisión.