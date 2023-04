Danilo Medina viajó a Miami para dar seguimiento a su salud

Santo Domingo, RD,- El expresidente Danilo Medina viajó este martes a las 9:30 de la mañana a la ciudad de Miami, Estados Unidos, para dar seguimiento a su estado de salud, tras ser diagnosticado con cáncer de próstata.

La confirmación la hizo Héctor Olivo, vocero del Partido de la Liberación Dominicana, quien dijo que el exmandatario salió en un vuelo privado por el aeropuerto El Higüero.

Danilo Medina estuvo el pasado mes de marzo en Estados Unidos y a su regreso, el día 22, dijo que el motivo fue chequeos médicos y anunció que tiene cáncer de próstata.

“Quiero agradecer a todas las personas, compañeros y amigos que se han interesado por mi estado de salud en estas últimas semanas y me dirijo al país en esta ocasión para informarles que he sido diagnosticado con cáncer de próstata”, fue el mensaje que publicó en aquella ocasión en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje explicó que tras un diagnóstico en enero se sometió a varias pruebas y a “un tratamiento en el país que no arrojó los resultados esperados y por recomendación de mis médicos habituales, realicé posteriormente dos viajes a Estados Unidos. Les informo, asimismo, que en un futuro próximo me veré obligado a viajar nuevamente, para realizar estudios complementarios y llevar a cabo el tratamiento que me aconsejen”, sostuvo Medina.