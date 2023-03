Santo Domingo, R.D.-El expresidente Danilo Medina reveló la noche de este miércoles que padece de cáncer de próstata.

En cinco twits, Medina agradeció a todos las personas que se han preocupado por su estado de salud.

“Quiero agradecer a todas las personas, compañeros y amigos que se han interesado por mi estado de salud en estas últimas semanas y me dirijo al país en esta ocasión para informarles que he sido diagnosticado con cáncer de próstata”, expreso el ex presidente Medina.



Danilo Medina, quien regreso desde los Estados Unidos este miércoles, también informó que se sometió a diferentes estudios médicos y que su situación de salud lo ha llevado a realizar varios viajes a Norteamérica.

Desde enero me he sometido a diferentes pruebas para determinar este diagnóstico. Tras realizar un tratamiento en el país que no arrojó los resultados esperados y por recomendación de mis médicos habituales, realicé posteriormente dos viajes a Estados Unidos. El primer viaje fue para la realización de una biopsia y el segundo para un estudio de extensión, que permitirá determinar el tipo de tratamiento más adecuado. Danilo Medina, Ex presidente de la República

Adelantó que por su condición de salud se verá obligado a viajar nuevamente “para realizar estudios complementarios y llevar a cabo el tratamiento que me aconsejen”.

Asimismo, Medina dijo que “a pesar de la situación, quiero compartirles que tanto yo como mi esposa e hijas nos sentimos serenos y esperanzados porque los médicos nos han dicho que se trata de un cáncer curable y en eso confiamos, con la ayuda De Dios. Una vez más, mis sincero agradecimiento a todos”.

Regreso de Danilo Medina de Estados Unidos

El expresidente Danilo Medina regresó este miércoles al país procedente de Miami, Estados Unidos, a donde habría viajado para realizarse chequeos médicos.

En un avión privado, el exmandatario llegó a la terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas a las 2:40 de la tarde.

Su llegada ocurre en medio del escándalo por los apresamientos del Ministerio Público que tocan a exministros de su gobierno, en una causa por corrupción.