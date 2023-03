Tres ex ministros son los principales acusados en la operación Calamar

Santo Domingo, R.D.-El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicano, Danilo Medina, calificó como “poco pan y mucho circo” el sometimiento a la justicia de tres sus principales colaboradores y ex funcionarios de su gobierno.

Durante un discurso en la reunión del Comité Central del PLD, Medina advirtió que esa organización ni sus miembros se dejaran intimidar por las acciones del Ministerio Público.

“No nos vamos a dejar intimidar por este atropello, el PLD va a liderar la defensa de los dominicanos. Vamos a seguir peleando las luchas que son realmente de la gente, comida en la mesa, salarios decentes, hospitales decentes, orden y paz social, es nuestra única agenda”, externó Medina ante decenas de peledeístas reunidos en la casa nacional de esa organización.

Asimismo, el exmandatario indicó que los sometimientos a la justicia de exfuncionarios del PLD responden a un guion que responde a una persecución política disfrazada de Ministerio Público independiente.

Solo tienen como metas acompañar el deseo reeleccionista que no cuenta con el favor del pueblo dominicano. De un presidente que quiere ganar en las cortes lo que no puede ganar en las urnas. Y es de vital importancia que entendamos que los últimos acontecimientos no son un hecho aislado, no son fortuitos. Este es el último capítulo de un guion claro y estipulado que venimos denunciando desde hace más de dos años. Que hemos visto repetido paso por paso en diferentes países del Continente.

Danilo Medina, presidente de la República (2012-2020)