“Se le fue la guagua”: Critican diputado que propone despenalizar actividad sexual no consentida entre parejas

SANTO DOMINGO.- La postura del diputado Eugenio Cedeño contra el artículo del Código Penal que castiga las relaciones sexuales no consentidas entre parejas, ha encontrado el rechazo de varios legisladores que consideran desafortunadas las declaraciones de su colega.

Como planteamientos retrógrados, propios de épocas ya superadas, calificaron algunos senadores la posición del diputado Eugenio Cedeño.

“Se le fue la guagua, lamentablemente a ese querido diputado Cedeño. Eso en la época cavernícola que tenía ese poder absoluto un hombre. El hombre y la mujer son toralmente iguales”, expresó el vocero de los senadores del PRM, Alexis Victoria Yeb.

En ese sentido, Dioni Sánchez, senador por el Partido Fuerza del Pueblo, indicó que toda relación no consentida, es una violación.

Las reacciones se producen a raíz de las críticas de Cedeño al artículo 135 del proyecto de Código Penal, que castiga las relaciones sexuales no consentidas incluso en el matrimonio.

“No soy yo quien dice que no es violación, es la ley 24-97 que dice que no es violación. Desde el año 1997, la ley especificó que las relaciones sexuales dentro de las parejas no son violación. La violación es otra cosa”, precisó Cedeño al ser abordado por periodistas.

El revuelo que generaron las declaraciones del congresista perremeista provocó que la dirección de su partido indicara que los citados planteamientos no representan al PRM.