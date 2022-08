Santo Domingo, R.D.-La totalidad de la defensa de los imputados en el caso Medusa solicitaron el reenvío del inicio de la audiencia preliminar con el propósito de tener más tiempo para estudiar las pruebas en contra de sus defendidos.

La mayoría de los imputados en el caso Medusa argumentó que no han tenido acceso a las pruebas que tiene el Ministerio Público, ni el tiempo para preparar sus escritos de defensa.

Durante las discusiones, los juristas solicitaron entre 100 días, cuatro meses y hasta seis meses para el inicio de la referida audiencia preliminar contra las 41 personas y las 23 empresas imputados en la operación Medusa.

Asimismo, la mayoría argumentó que necesitan que los elementos de pruebas sean entregados de manera física. Esto porque en algunos casos los dispositivos suministrados no contenían los elementos probatorios o en su defecto no abría en los dispositivos digitales.

La defensa Alfredo Solano solicitó cuatro meses y se opone a la entrega de pruebas a través de dispositivos electrónicos. Dice que las solicitudes le permitirían hacer sus escritos de defensa.

Asimismo, Marisol García Oscar, abogada de Javier Alejandro Forteza Ibarra, pidió aplazamiento para que se preserve el debido proceso. Y la defensa de Altagracia Guillen se adhirió a la ampliación del plazo, para que se garantice la igualdad de la ley a todas las partes.

De su lado, el abogado Tony Delgado, defensa de Rolando Rafael Sebelen Torres, no se opuso a que los medios de pruebas sean notificadas en dispositivos digitales. “A nosotros no se les ocurra mandarnos eso, porque estamos dispuesto a abrir cualquier dispositivo. En verdad no necesitamos eso, más acorde a la justicia digital”, pero esperamos que los dispositivos funcionen y que lo que dice que tiene este ahí”.

Posición del Ministerio Público

Mientras, que el Ministerio Público, representado por la directora de Persecución, Yeni Berenice; y por el Procurador de la procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, no se opuso al aplazamiento.

“Informo al tribunal y las partes que el Ministerio Público “no tiene oposición a un plazo siempre que este apegado a la ley. Si vamos a tener oposición a que sean seis meses, a plazos razonables no nos vamos a ponernos, para que la defensa tenga la oportunidad de preparar sus medios de defensa”, indico Yeni Berenice Reynoso en su intervención en el tribunal.

Otros abogados, insistieron que la gran cantidad de pruebas y el volumen del expediente no permiten que sean conocidos de manera óptima en un plazo de 100 días, porque 100 días sería un plazo forzoso.

Jenny Marte Peña, Joaquín Zapata Martínez, Carlos Manuel Bello, José Rosario. Solicitaron aplazamiento hasta que sean notificativa las pruebas de manera física en lo que concierne a su defendida.

Otros dijeron que no estaban preparados para hablar en la audiencia y se limitaron a pedir un aplazamiento. Fue el caso de los abogados de Fausto Cáceres, otro de los imputados en el caso Medusa.

Imputados en caso Medusa

La acusación formal por el entramado de corrupción perseguido en la Operación Medusa incluye como imputados a 41 personas y 22 empresas. En el caso la figura central clave es Jean Alain Rodríguez, quien guarda prisión preventiva desde hace un año.

En la fase de instrucción de la Operación Medusa fueron sometidos Jean Alain Rodríguez. También Jonathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría, Alfredo Solano Augusto, ex subdirector financiero. Además, Altagracia Guillén Calzado, exsudirectora administrativa, Jenny Marte Peña, exencargada de construcción del Proyecto del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

Asimismo, Javier Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes, exdirector de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio Publico, y Miguel Jose Moya, exasesor de comunicación estratégica del ex procurador.

Además, Lisandro José Macarrulla, hijo del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, entre otros.