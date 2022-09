Acoso sexual en el trabajo, delito que puede conllevar hasta un año de prisión

Santo Domingo, R.D.-Un acosador o acosadora sexual en el lugar de trabajo puede ir a prisión hasta un año, según establece la ley 24-97 de Violencia Intrafamiliar.

La legislación en su artículo 333 establece que también pueden imponerse multas entre cinco mil a diez mil pesos; asi como dimisión justificada como establece el Código Laboral.

Las precisiones legales fueron expuestas por la directora de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, Ana Andrea Villa Camacho, y la abogada especialista Katherine Matos en el programa Enterados que se transmite por CDN Radio.

Sin embargo, la magistrada dejó establecido que la dificultad mayor que tiene llevar a la justicia este tipo de delito es “la dificultad práctica que tiene el Ministerio Público es que el jefe acosador es que tiene las pruebas. Es importante presentar al juez evidencia, el acosador se cuida de no dejar huellas”.

Empero, Villa Camacho dijo que la tecnología ha ayudado a los fiscales a poder recopilar evidencias. Esto porque el acosador es atrevido y utiliza esos mecanismos para pedir favoreces sexuales a la víctima.

“El acosador es atrevido. La tecnología ayuda a la investigación, mensajes de WhatsApp son una prueba. Piden favoreces sexuales a través de esa red social. Que ayudan al Ministerio Público a demostrar que ese hombre o mujer es el responsable del delito que se denuncia”, narró Villa Camacho.

Insiste en que el acoso sexual en el área laboral, no es un delito común, está enmarcado dentro de los delitos sexuales que castiga la ley y que no son muchas las condenas privativas de libertad, pero si las condenas morales.

“No son muchas las condenas, por la dificultad probatoria. Pero, si la condena moral, el descredito, la exposición a su abuso. El acoso sexual en las empresas públicas o privadas es real y es un delito que se denuncia. Las victimas que no tengan miedo”, clama la magistrada al hacer un llamado a que denuncien el acoso laboral.

Identificar un acoso sexual en el ambiente laboral

De su lado, la abogada Katherine Matos, especialista en derecho civil, detalla que una de las características del acosador es que son actores y con rango de superioridad.

Precisa que “no es tan fácil de investigar porque muchas veces se da en el ambiente de trabajo, donde solo están el acusador y la víctima. Hay personas que graban cuando la están chantajeando, a través de correo, cuentan a sus compañeras de trabajo”.

Identifica que una de las dificultades para la denuncia es el factor económico. La victima dice “voy a perder mi empleo, son estrategia usadas por el acosador. La represaría son te quedas sin trabajo”.

Asimismo, Villa Camacho estableció que “hemos tenido casos donde el acosador le tira la nómina en sus ojos y le dice que posición tú quieres ocupar. Si tú sales conmigo tú vas a tener ese empleo. Pasa de sutil a vía de hecho, primero comienza con un enamoramiento”.

Donde se denuncia acoso laboral

El acoso sexual en el ambiente laboral, al igual que cualquier agresión de violencia de género, se denuncia en las unidades de atención a víctimas de violencia. Estas unidades funcionan en el Gran Santo Domingo y en 22 provincias.

Aquellas provincias que no tienen unidades per se, las victimas puede acudir a la fiscalía de su localidad. Además, pueden llamar a la Línea Vida (809-220-1202)

De su lado, la abogada especialista en violencia de género y derechos civiles, Katherine Matos, llamó a las mujeres u hombre que se sientan acosados a denunciar.

“Es bueno que sepan que tienen que denunciar, que pueden denunciar. Si yo no he dado mi consentimiento para tú me seduzcas, me enamores, tú me estas abusando. Las mujeres deben estar conscientes de sus derechos”, puntualizó Matos.

El presidente de la Cámara de Cuentas está siendo acusado por empleadas del organismo de acoso sexual. Las damas interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público designó a dos procuradores adjuntos para la investigación.

