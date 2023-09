Hace un año el programa de investigación Desclasificado con Addis Burgos presentó la batalla de Edward Montilla, quien a 10 años de su madre salir muerta de un quirófano, tras realizarse una operación de tiroides en el Centro Médico Dominicano, a manos del doctor Rafael de Jesús Báez Sánchez, todavía lleva en sus hombros el peso de demostrar que la muerte de su progenitora se trató de una mala práctica médica y que se haga justicia. Pero el caso todavía permanece estancado.

“El fiscal que llevaba mi caso me dijo: -Voy a ser honesto contigo, te recomiendo que no lleves el caso por la vía penal- porque los fiscales no tenemos formación para entrar en un expediente de carácter científico, mejor vete por la vía civil donde podremos demostrar que hay un daño ciertamente demostrable”.