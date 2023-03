Brasil. – El diputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usó una peluca durante un discurso en la tribuna de la Cámara de Diputados este miércoles 8 de marzo. Dijo que se sentía una mujer transexual y, por tanto, tendría un “lugar de palabra” en el Día de la Mujer .

“Hoy, Día Internacional de la Mujer, la izquierda dijo que no podía hablar porque no estaba en mi lugar de discurso. Entonces, resolví este problema aquí. Hoy me siento mujer. Diputado Nikole”, dijo mientras se ponía una peluca amarilla.

Continuó diciendo que las mujeres estarían “perdiendo su espacio para los hombres que se sienten mujeres”. Y que “están tratando de imponer una realidad que no es la realidad”.

https://twitter.com/ACatracaBR/status/1633547116961320960

El parlamentario también dijo que corría el riesgo de ir a la cárcel por transfobia por haber felicitado solo a «mujeres [cromosoma] XX». “Es una imposición. O estás de acuerdo con lo que dicen, o eres transfóbico, homofóbico y prejuicioso”, dijo.

Luego se quitó la peluca y dijo que las mujeres no le debían nada al feminismo. “Recupera tu feminidad, ten hijos, ama la maternidad y forma tu familia. Así pondrás luz en el mundo y serás valiente”.

La reacción en las redes sociales y en el Congreso no se hizo esperar. La oposición acusa a la diputada de transfobia. La diputada Tábata Amaral (PSB-SP) anunció en la tarde de este miércoles (8) que está “presentando un pedido de revocatoria de mandato del diputado Nikolas Ferreira”.

El alcalde, Arthur Lira (PP-AL), publicó en sus redes sociales una “reprimenda pública” contra la actitud de la diputada y dijo que el pleno “no es escenario para exhibicionismos”.

Establecen castigo por falta de respeto

La presidenta del PT y diputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) pidió que el alcalde, Arthur Lira (PP-AL), establezca castigos por faltas de respeto. “Ya es hora de actuar, el desenfreno y la indignación ocupan el pleno”, dice el tuit.

La diputada Daiana Santos (PCdoB-RS) sostiene que el caso debe ser llevado al Consejo de Ética de la Cámara. “Repugnante, repugnante. Discurso del diputado Nikolas Ferreira refuerza la violencia contra las mujeres trans en Brasil. Al decir esto en la tribuna, está ignorando a una porción de la población que vive en un país que, desde hace 13 años, lidera el ranking en la lista de países que más matan personas trans y travestis en el mundo. Este caso lo vamos a llevar al Comité de Ética de la Cámara”, dijo.

También se pronunció la diputada Camila Jara (PT-MS): “Es lamentable que hoy, 8 de marzo, las mujeres todavía tengamos que alzar la voz para decir que podemos hablar por nosotras mismas. En ese sentido, las mujeres de la casa alzan la voz para decir que no aceptarán el sexismo, que no aceptarán la transfobia en esta casa”. Dijo que, junto a su partido, apoya la representación de la diputada Tabata Amaral.

CNN buscó al diputado Nikolas Ferreira para comentar sobre las solicitudes de castigo y espera un regreso.