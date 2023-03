Exponen réplicas de "La joven de la perla" desata una polémica

La decisión de la Galería Real de Pinturas Mauritshuis de exponer entre sus muros réplicas creadas con inteligencia artificial (IA) del cuadro ‘La joven de la perla’, pintado por Johannes Vermeer hacia 1665, ha desatado una polémica entre los internautas tras una publicación alusiva del museo en Instagram (red social perteneciente a Meta, calificada en Rusia como organización extremista).

El pasado mes de noviembre, la famosa pinacoteca neerlandesa lanzó una iniciativa para que la gente enviara su propia versión de la icónica pintura —que ha prestado temporalmente al Museo Nacional de Ámsterdam— y recibió más de 3,400 obras, de las que seleccionaron 175 para presentarlas en su sede de La Haya durante ocho semanas, entre el 6 de febrero y el 4 de junio de este año, en la exposición ‘Mi chica con la perla’.

Calling all Girls with Pearls 🤍💎



Create your own version of Girl with a Pearl Earring, for a chance to show your art in the Vermeer gallery at the Mauritshuis! For more info check out https://t.co/x72FGVkR3f and we look forward to seeing all your masterpieces! pic.twitter.com/FZBe3kF8NO