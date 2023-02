ChatGPT, Bard y Baidu: guerra de modelos de inteligencia artificial

La batalla por imponer su propio modelo de inteligencia artificial comenzó entre los gigantes de la búsqueda por internet. Microsoft apuesta por el programa ChatGPT, Google acaba de lanzar Bard y el motor de búsqueda chino Baidu, que anuncia su propio servicio de chatbot.

Una inteligencia artificial aplicada a la búsqueda en el inacabable universo de Internet puede revolucionar la red, y el mundo laboral. El objetivo es plantear una pregunta al motor de búsqueda y obtener una respuesta mediante lenguaje natural, y no una lista exhaustiva de documentos.

La AI puede además proponer cartografía, una reunión de trabajo, contactos relacionados con el tema o un análisis de imágenes.

En noviembre, la start-up californiana OpenAI, con la ayuda de Microsoft, lanzó ChatGPT. Un robot capaz de responder a cualquier pregunta con más o menos precisión. Es un servicio por el momento gratuito, y el éxito ha sido fenomenal: 100 millones de usuarios en dos meses.

A finales de enero Microsoft anunció que está dispuesta a invertir «miles de millones de dólares» en OpenAI. Según la prensa estadounidense, el grupo ya invirtió 3.000 millones y tiene planes para inyectar otros 10.000 millones.

We are happy to announce the next phase of our partnership with Microsoft: https://t.co/mqx3ZJNGfL

Las consecuencias prácticas ya están apareciendo: Microsoft lanzó este lunes una versión más cara de su programa de comunicación Teams, equipado con funcionalidades de ChatGPT, por ejemplo para generar resúmenes de reuniones.

Y la marca multinacional aseguró hace dos semanas que planea «añadir un toque» de ChatGPT a todos sus otros productos, entre ellos su motor de búsqueda Bing, que por el momento no consigue competir con Google.

En poco menos de un mes, Google ya anunció su réplica.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l