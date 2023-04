Siguen los enfrentamientos en Sudán por quinto día pese a la tregua

Jartum, Sudán.- Los enfrentamientos entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) continuaron hoy por quinto día consecutivo pese a la tregua de 24 horas que entró en vigor a las 18.00 hora local (16.00 GMT) del martes.

Según medios y testigos que han hablado con EFE, esta mañana se han vuelto a registrar combates y tiroteos sobre todo en las cercanías de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas y el Palacio Presidencial, en el centro de la capital.

También columnas de humo denso se elevan desde primeras horas del día en la zona del Aeropuerto Internacional de Jartum, que fuentes militares atribuyeron a un incendio causado por un ataque de las FAR contra los almacenes de combustible de aviones en el aeródromo.

Además, testigos presenciales han asegurado a EFE que aviones del Ejército han bombardeado hoy una base de las FAR en el barrio de Kafuri, en el norte de Jartum.

Acusaciones mutuas

Tanto el Ejército como las FAR se han acusado de infringir la tregua, la primera de 24 horas desde el inicio de los combates el sábado, así como de atacar instalaciones civiles, incluidos centros médicos y mercados en la capital y en otras regiones de Sudán.

Sudaneses caminan con botellas y bidones vacíos en busca de agua potable después de que los suministros se vieran afectados por los continuos enfrentamientos entre el ejército sudanés y paramilitares de las FAR en Jartum. EFE/EPA/STR

El portavoz del Ejército, coronel Nabil Abdulá, acusó de nuevo a las “fuerzas rebeldes” de las FAR de incumplir la tregua, y de “moverse en grupos pequeños sin liderazgo ni plan” así como de “realizar operaciones de saqueo en algunos barrios de la capital y en la ciudad de Merowe”, en el norte del país y fronteriza con Egipto.

Según el mando militar “por quinto día consecutivo esos grupos rebeldes atacaron la Comandancia General (…). Pero los derrotaron y sufrieron importantes bajas, además de la destrucción de varios vehículos de combate”.

El portavoz señaló que “es fácil bombardear las concentraciones de esas fuerzas rebeldes en el centro de Jartum. Y eliminar la rebelión en horas” y ha reiterado el llamamiento a los efectivos de las FAR a rendirse y a entregarse a las Fuerzas Armadas.

Por su parte, las FAR afirman que el Ejército atacó “con armas pesadas desde primeras horas de la tregua nuestras tropas, mientras los aviones siguieron atacando complejos civiles, incluidos hospitales”, así como las “estaciones de suministro de agua y electricidad”.

Médicos sudaneses cifran en 174 los civiles muertos desde el sábado

El Comité Central de Médicos sudanés informó hoy de que, desde el inicio del conflicto armado, el pasado sábado, al menos 174 civiles han muerto, una cifra inferior a los 270 fallecidos revelados ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Khartoum (Sudan), 18/04/2023.- A room at a residential building with a window that was damaged by bullets during ongoing skirmish between Sudanese army and paramilitaries of the Rapid Support Forces (RSF) in Khartoum, Sudan, 18 April 2023. A power struggle erupted 15 April between the Sudanese army led by army Chief General Abdel Fattah al-Burhan and the paramilitaries of the Rapid Support Forces (RSF) led by General Mohamed Hamdan Dagalo, resulting in at least 200 deaths according to doctors’ association in Sudan. The RSF on 18 April said it approved a 24-hour ceasefire to allow evacuation of the wounded, however the Sudanese army did not confirm the deal. (Incendio, Jartum) EFE/EPA/STRINGER

No obstante, esta organización precisó que “hay un número de heridos y muertos que no están incluidos en este informe. No es posible acceder a los hospitales por la dificultad de movimiento y la seguridad en el país”.

Por otra parte, fuentes sanitarias advirtieron sobre la grave situación humanitaria en el país y alertaron que más de la mitad de los hospitales en Jartum, y en los estados vecinos se encuentran fuera de servicio, mientras que el resto están en riesgo de cierre por falta de personal médico y suministros, debido a los combates.

También este miércoles, un grupo armado ha tomado por la fuerza las instalaciones de Aldeas Infantiles SOS en Jartum, según la ONG, que ha logrado evacuar a los menores bajo su cuidado.

En total, a 68 niños, 11 cuidadores y ocho miembros del personal los evacuaron “sin incidentes” a una residencia temporal en una “zona segura” de la capital sudanesa.