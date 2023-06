Renata Rojas, la mexicana que ahorró durante mucho tiempo para viajar al Titanic a bordo de Titán

Ciudad de México, México.- El 19 de julio de 2022, Renata Rojas se convirtió en la primera mujer mexicana en llegar hasta los restos del Titanic a bordo de Titán, el sumergible de la empresa OceanGate Expeditions.

A casi un año de que la mexicana cumplió su sueño, la misma embarcación que se lo permitió, resulta que desapareció con cinco personas a bordo y que habría sufrido una “implosión catastrófica”, matando a todos los tripulantes. Así lo confirmó la Guardia Costera de EE.UU.

No soy millonaria. He estado ahorrando dinero durante mucho, mucho tiempo. Hice muchos sacrificios en mi vida para poder llegar al Titanic. No tengo auto. No he me casado. No tengo hijos. Y todas esas decisiones fueron porque quería ir al Titanic.

Renata Rojas, la primera mujer mexicana que viajó con éxito en el submarino Titán en 2022, a conocer los restos del Titanic.