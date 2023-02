El presidente del Banco Mundial, David Malpass, ha anunciado que dejará su puesto anticipadamente, a finales del actual ejercicio fiscal, que termina el 30 de junio. Malpass, designado para el puesto por el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha explicado las razones de su decisión, pero el presidente del Banco Mundial fue duramente criticado por los demócratas tras expresar en septiembre pasado su escepticismo cuando le preguntaron si la quema de combustibles fósiles estaba provocando el calentamiento global.

“Ni siquiera lo sé. No soy un científico”, fue la respuesta de Malpass ante aquella pregunta, en un evento organizado por The New York Times. Enseguida llovieron las peticiones de dimisión. “¡Necesitamos un nuevo líder del Banco Mundial, por el amor de Dios! ¡No podemos tener a un negacionista climático al frente del Banco Mundial!”, estalló el exvicepresidente Al Gore en ese mismo evento.

Esta tarde me he reunido con el Consejo de Administración del Grupo del Banco Mundial y les he informado de mi intención de dimitir antes de que finalice nuestro ejercicio fiscal el 30 de junio”, ha escrito en un tuit. “Los últimos cuatro años han sido algunos de los más significativos de mi carrera. Tras haber progresado mucho, y después de pensarlo detenidamente, he decidido emprender nuevos retos. Ha dicho en un comunicado.

Tras su cese, Joseph Biden tendrá la posibilidad de proponer para el cargo a alguien que comulgue con su agenda climática. Aunque se trata de una ley no escrita, tradicionalmente un europeo asume el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional. Mientras que un estadounidense preside el Banco Mundial, que presta sus fondos principalmente a países en desarrollo.

“Ha sido un enorme honor y un privilegio ejercer como presidente de la principal institución de desarrollo del mundo junto a tantas personas excepcionales y con talento”, ha explicado Malpass en un comunicado. “En un momento en que los países en desarrollo se enfrentan a crisis sin precedentes, estoy orgulloso de que el Grupo del Banco haya respondido con rapidez, amplitud, innovación e impacto”, ha añadido.

Presidente del Banco Mundial desarrollo su mensaje en un post de LinkedIn

Malpass ha desarrollado su mensaje en un post de LinkedIn en el que se declara orgulloso de lo logrado durante su mandato y detalla lo que considera sus principales logros. “Juntos hemos trabajado arduamente para reducir la pobreza y aumentar el crecimiento económico. También a reducir la carga de la deuda pública y mejorar el nivel de vida en todos los aspectos del desarrollo humano. Como la educación, la salud, la protección social y el empleo, la igualdad de género y el acceso al agua potable y la electricidad”, asegura.

Destaca los fondos movilizados para hacer frente a la crisis de la pandemia, primero, y al impacto de la guerra de Ucrania, después. “Hemos alcanzado nuevos récords importantes en los niveles de financiación. Incluida la financiación de la lucha contra el cambio climático”, indica, quizá tratando de lavar su imagen al respecto.

Al Gore, por su parte, ha cantado victoria: “La humanidad necesita que el director del Banco Mundial reconozca plenamente y responda de forma creativa al peligro que supone la crisis climática para la civilización. Me alegra oír que se acerca un nuevo liderazgo. Este debe ser el primer paso hacia una verdadera reforma que sitúe la crisis climática”, ha escrito en Twitter.