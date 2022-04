Polémica en Venezuela por iniciativa de Biden de conversar con Maduro

Los esfuerzos de la Casa Blanca por entablar conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro está incrementando las divisiones dentro de la sociedad venezolana, con opositores que declaran estar a favor del diálogo y opositores que dicen estar en contra escribiéndole simultáneamente al presidente Joe Biden para declarar su resalado o su repudio a la iniciativa.

En el centro de la polémica se encuentra la posibilidad de que Venezuela reinicie sus ventas de petróleo a Estados Unidos. Las cuales habían quedado en suspenso luego que Washington impusiera en enero del 2019 sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.

Unas 25 prominentes venezolanos enviaron la semana pasada una carta abierta al presidente Biden. Declarando entre otras cosas que las sanciones adoptadas han fracasado por remover al gobernante Maduro del poder; y que ha llegado la hora de levantarlas a fin de aliviar las penurias de los habitantes del país petrolero.

"No hay más tiempo que perder", enfatiza la carta abierta enviada por opositores. "Las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos. Si bien las sanciones económicas no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela, han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio".

El documento, firmado por reconocidos economistas, abogados y encuestadores, declara que el 75% de los venezolanos rechazan las sanciones.

Pero estas aseveraciones son cuestionadas por detractores del documento, entre los que figuran personalidades y dirigentes políticos de mayor nombre que describen la carta enviada a Washington como un burdo intento por darle un barniz opositor a una agenda que claramente beneficiaría al régimen.

Columnista escribió en reacción al documento

El reconocido columnista Gustavo Coronel escribió en reacción al documento que la carta debe verse como una especie de declaración a favor del colaboracionismo. Donde los firmantes que dicen ser opositores quedan retratados al lado del régimen.

"La Venezuela invertebrada ha estado ejecutando un lento pero sostenido espectáculo de 'striptease'; mediante el cual sus miembros ya se presentan en plena desnudez ética", escribió Coronel.

"Ha sido un espectáculo progresivo que los ha llevado a colaborar abiertamente con el régimen de Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez; los dos venezolanos responsables máximos del derrumbe económico, social y espiritual que ha sufrido Venezuela en el siglo XXI".

Carta para Biden advierte sobre los peligros que representaría para Venezuela pactar con Maduro

Y en otra carta abierta al presidente Biden, esta vez firmada por 70 personalidades, incluyendo dirigentes políticos de mayor renombre, los expositores advierten sobre los grandes peligros que representaría para Venezuela que Estados Unidos llegara a pactar con Maduro.

Los firmantes, que incluyen a los dirigentes venezolanos el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, la exdiputada María Corina Machado y el exembajador de Naciones Unidas Diego Arria; sostienen que un acuerdo con Maduro llevaría a las instituciones estadounidenses a "apañar a uno de los regímenes más criminales que ha conocido la historia de la humanidad"; que es sostenido por un eje ruso, cubano e iraní en asociación con cárteles de drogas y grupos narcoguerrilleos.

"Necesidades coyunturales de determinados factores pretenden convertir a las instituciones de Estados Unidos en encubridores del asesinato a sangre fría de cientos de ciudadanos. Quienes salieron a las calles únicamente a pedir libertad y; reclamar el presidio sin juicio de más de 300 venezolanos", resalta la carta abierta.

"Las sanciones son un mecanismo hoy más pertinente y vigente en el mundo. Si no, veamos como se unen los más disímiles gobiernos e instituciones para sancionar severamente el genocidio acometido por Vladimir Putin en contra del pueblo ucraniano; y como gracias a esas sanciones aplicadas al régimen madurista se limitó su capacidad de financiamiento, impidiendo ejecutar sus planes expansionistas", añadió.

Entre los firmantes de la carta en contra del diálogo también figuran el ex canciller Humberto Calderón Berti, el ex gobernador Enrique Salas Römer y el ex presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela Carlos Ortega. También el ex integrante de la Junta Patriótica Enrique Aristiguieta Gramnko y el editor del diario El Nacional Miguel E. Otero.

Cartas emitidas dentro de la administración Biden

Las cartas estuvieron emitidas en momentos en que hay divisiones dentro de la administración de Biden mantienen paralizada la iniciativa de seguir conversando con Maduro.

La Casa Blanca envió una delegación a Caracas el mes pasado para tantear la posibilidad de llegar a un entendimiento con el hombre fuerte de Venezuela; pero fuertes criticas de influyentes congresistas estadounidenses vertió un balde de agua fría sobre la propuesta.

El encuentro entre funcionarios de Estaods Unidos y Maduro sostenida en Caracas el 5 de marzo condujo a la liberación de dos ciudadanos estadounidenses que se encontraban en cautiverio en Venezuela. Planteó la posibilidad de que Washington relajara las sanciones impuestas al sector petrolero venezolano en medio de la escasez mundial de crudo y de gasolina.