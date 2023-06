Los pasajeros del submarino del Titanic solo tienen 70 horas de oxígeno para sobrevivir

Estados Unidos y Canadá buscan al submarino Titan en las aguas del Atlántico Norte en un operativo a contrarreloj. El sumergible turístico había descendido este domingo a las profundidades del océano para llegar a los restos del Titanic, situado a 3.800 metros de profundidad desde que se produjo su naufragio en el año 1912. La embarcación perdía la comunicación con tierra firme cuando navegaba frente a las costas de Terranova.

La situación es crítica porque el contralmirante del Ejército norteamericano, John Mauger, ha confirmado en un parte oficial que se estima que los tripulantes a bordo tengan “entre 70 y 96 horas completas de oxígeno disponibles” para sobrevivir. Las estimaciones de los expertos consideran que el oxígeno se podría agotar el viernes por la noche.

El dispositivo de rescate se está coordinando desde el Centro de Salvamento de Halifax en Canadá. El operativo cuenta con un barco de la Guardia Costera, dos aviones de la patrulla marítima con capacidad de detectar objetos submarinos, entre ellos, un Boeing P-8 Poseidon. También se suman medios aéreos y navales enviados por Estados Unidos, al igual que el buque Polar Prince, el rompehielos que transportó el submarino hasta el Titanic.

La empresa operadora del navío, Oceangate Expeditions, ha asegurado que la embarcación desaparecida cuenta con suficientes provisiones para que los tripulantes puedan sobrevivir en su interior durante cuatro días. A bordo van el multimillonario Hamish Hardign, Shahzada Dawood y su hijo, Sulaiman, junto al explorador francés, Paul-Henri Nargeolet.

En total son cinco personas las que van a bordo junto a los anteriores mencionados se suma el director general de la empresa de sumergibles Stockton Rush. Cada tripulante ha pagado 250.000 dólares por ocho días y siete noches.

De hecho, Harding anunció en sus redes sociales, el anuncio de la misión. “Me he unido a OceanGate para su misión RMS Titanic como especialista de la misión en el submarino que al Titanic. Debido al peor invierno en Terranova en 40 años, esta misión probablemente sea la primera y única misión tripulada al Titanic en 2023”, escribe en su cuenta de Instagram. Harding es presidente de la firma de aviones Action Aviation y conocido por haber viajado al espacio.

El submarino desaparecido fue bautizado con el nombre de Titán. Sus desarrolladores aseguran que el vehículo subacuático es útil para “estudios e inspecciones del sitio, investigación y recopilación de datos, producción de películas y medios, y pruebas de hardware y software en aguas profundas”.

El titán tiene 6,7 metros de largo, 2,5 de alto y 2,8 de ancho. El sumergible está elaborado con piezas prefabricadas para simplificar su desarrollo y la operación y el reemplazo de piezas.

El submarino comenzó su misión la mañana del domingo. El equipo de expedición perdió la señal del navío tras 1 hora y 45 minutos después de comenzar la inmersión, a unos 600 kilómetros de las costas de Terranova.

Un experto en submarinos baraja los posibles escenarios sobre la localización del sumergible desaparecido. “Si hubo una falla de energía y/o falla de comunicación, esto podría haber sucedido y el sumergible estaría flotando en la superficie esperando a ser encontrado”, dice Alistais Greig de la Universidad College London, según ha recogido la cadena británica BBC.

Otro escenario es una posible fuga. “Entonces el pronóstico no es bueno”. “Si bien el sumergible aún podría estar intacto, si está a más de 200 metros de profundidad, hay muy pocas embarcaciones que puedan llegar tan profundo y ciertamente no buzos. Los vehículos diseñados para el rescate de submarinos de la marina ciertamente no pueden bajar en cualquier lugar cerca de la profundidad del Titanic”.

El escritor de comedia estadounidense y uno de los guionistas de Los Simpsons, Mike Reiss, no se ha mostrado muy “optimista” en la recuperación del navío. Según su experiencia pasada, “el submarino está destinado a descender más allá de lo que cualquier otro barco puede descender”. Si está en el fondo, dice, que no sabe “cómo alguien puede acceder a él y mucho menos traerlo de vuelta”.

Y suma que cuando él estuvo en la experiencia solamente “tuvieron 20 minutos en el sitio, lo que fue suficiente para tomar una foto”.

