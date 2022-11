Ley en Nueva York elimina plazo para presentar demandas por abuso

Nueva York, EE.UU. (AP) — Víctimas de abuso sexual en Nueva York tendrán una oportunidad única de presentar demandas a partir del jueves. Bajo una nueva ley que probablemente provocará un torrente de denuncias contra guardias penitenciarios, gerentes de empresas, médicos y figuras prominentes.

Por un año, el estado eliminará los plazos usuales para presentar ese tipo de demandas. Permitiendo a los afectados pedir compensación por agresiones ocurridas hace años o incluso décadas.

Los activistas dicen que la ley Adult Survivors Act es un paso importante en el examen de conciencia nacional sobre la violencia sexual y podría otorgar algo de justicia para quienes necesitaban un tiempo debido al trauma. Sentimientos de vergüenza o temores de represalias.

“Siento como que he estado casi tres décadas en la cárcel”, comentó Liz Stein, de 49 años, quien dice haber sido abusada por el millonario Jeffrey Epstein cuando ella era una joven. “Y es más que hora de que yo y las otras víctimas salgamos de esa prisión, y de que los responsables sean llevados a justicia”.

La ley está basada en la ley estatal Child Victims Act, que en 2019 abrió un espacio de dos años donde casi 11.000 personas demandaron a iglesias, hospitales, escuelas, campamentos. Y otras instituciones por abusos que dijeron haber sufrido siendo menores.

Sobre los estados que tienen estas leyes

La mayoría de los estados que han aprobado tales leyes lo han hecho solo para personas que fueron abusadas cuando eran menores de edad. Aunque la de Nueva Jersey incluía adultos.

Nueva York empezará a recibir denuncias electrónicas a partir del Día de Acción de Gracias. Seis meses después de que la ley fue firmada por la gobernadora Kathy Hochul. Los abogados dicen que han empezado a recibir llamadas, principalmente de mujeres.

“Creo que habrá muchas mujeres que dirán ‘creo que eso me pasó a mí, porque creo que eso que pasó en la fiesta de Navidad en 1998 no estuvo bien, y en ese entonces no se lo podía contar a nadie’”, expresó la abogada Jeanne Christensen.

Ya han empezado a elaborarse demandas a nombre de cientos de mujeres que dicen haber sido sexualmente abusadas cuando estaban presas en prisiones estatales. Otros casos podrían presentarse contra maestros, entrenadores o colegas de trabajo.