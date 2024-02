La UE aprueba 50.000 millones de euros de ayuda para Ucrania

Las negociaciones entre los Veintisiete permitieron finalmente encontrar un terreno común, a pesar de las reticencias del primer ministro húngaro, Viktor Orban.

Ucrania.- Los mandatarios de los países de la Unión Europea alcanzaron este 1 de febrero un acuerdo sobre un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por 50.000 millones de euros (54.000 millones de dólares), que se había visto bloqueado por Hungría, anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

«Esto asegura una financiación firme, predecible y a largo plazo para Ucrania. La UE está asumiendo el liderazgo y responsabilidad en apoyo a Ucrania; sabemos lo que está en juego», escribió Michel en la red social X.

Hasta entonces, el líder húngaro Viktor Orban, el único de los 27 que ha mantenido estrechos vínculos con Moscú tras el principio de la invasión de Ucrania hace casi dos años, se había opuesto a este apoyo financiero esencial para Kiev. Bruselas lo acusó de chantaje para que liberara los fondos de la UE congelados, debido a las violaciones del Estado de derecho por parte de Hungría.

Ucrania celebra la «contribución» de la UE a la «victoria común» sobre Rusia

El primer ministro de Ucrania celebró este acuerdo, y Kiev lo vio como una «contribución» a una «victoria común» sobre Rusia. «Los Estados miembros de la UE muestran una vez más su solidaridad y unidad (…) para ayudar al pueblo ucraniano a resistir la guerra» con Moscú, dijo Denys Shmyhal en X. «Cada uno de sus votos es una contribución significativa a nuestra victoria común», agregó.

El nuevo paquete de ayuda a Ucrania demuestra la «sólida unidad» de los Veintisiete, reaccionó por su parte el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. «Es muy importante que la decisión haya sido tomada por todos los 27 líderes, lo que demuestra una vez más la sólida unidad de la UE», dijo Zelenski en un comunicado publicado en redes sociales.

Esta ayuda europea (33.000 millones de euros en préstamos y 17.000 millones de euros en subvenciones) se incluirá en una prórroga del presupuesto de la UE hasta 2027.

Con información de RFI.