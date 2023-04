La NASA presenta la primera tripulación que viajará a la Luna

La NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA) anunciaron este lunes a los cuatro astronautas que participarán en la próxima misión Artemis II, con el propósito de realizar un viaje alrededor de la Luna para el próximo año

La tripulación estará conformada por tres astronautas estadounidenses (Christina Hammock Koch, Victor Glover y Reid Wiseman) y por el astronauta canadiense Jeremy Hansen.

En el caso de Weiseman, de 47 años, será el comandante de la misión Artemis II, mientras que Glover, de 46 años, se desempeñará como piloto. Por otro lado, Kosh y Hansen, de 43 y 47 años respectivamente, ocuparán el puesto de especialistas de misión.

Here they are. @SenBillNelson announces the #Artemis II crew, the next astronauts to fly around the Moon:@Astro_Christina@Astro_Jeremy@AstroVicGlover@Astro_Reid



